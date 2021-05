Gotha 6, confermati in appello 7 ergastoli per i vertici della famiglia mafiosa barcellonese

La Corte d’Appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado nel processo collegato all’operazione antimafia Gotha 6. Sono stati confermati i sette ergastoli inflitti ad altrettanti capi e gregari della famiglia mafiosa barcellonese, che si macchiò di ben 17 omicidi tra il 1993 e il 2012, in gran parte legati a regolamenti di conti interni all’organizzazione criminale.

Il carcere a vita è stato disposto per Antonino Calderone “Caiella”, Giovanni Rao, Salvatore “Sem” Di Salvo, Carmelo Giambò, Pietro Nicola Mazzagatti, Angelo Caliri e Giuseppe Gullotti.

I giudici hanno disposto l’assoluzione per uno degli omicidi contestati a Giovanni Rao. Per il collaboratore di giustizia Aurelio Micale è stata confermata la condanna a 18 anni, mentre per Antonino Calderone (cl. 1988) la pena è stata ridotta a 16 anni e 3 mesi. Quest’ultimo, difeso dagli avvocati Tommaso Calderone e Sebastiano Campanella, in primo grado era stato condannato a 28 anni e mezzo per l’omicidio Isgrò e per reati legati alla detenzione di armi. I giudici hanno accolto la tesi difensiva, avanzata dall’avvocato Calderone, concedendo le attenuanti generiche ed escludendo l’aggravante di aver agito per agevolare l’attività dell’associazione mafiosa barcellonese. Calderone ha anche ottenuto l’attenuazione della misura restrittiva rispetto alla carcerazione presso la struttura di Ascoli Piceno, con l’applicazione degli arresti domiciliari e del braccialetto elettronico.

La sentenza pronunciata dal giudice Maria Pina Lazzara è arrivata dopo circa tre giorni di camera di consiglio. Al centro del procedimento c’erano 17 omicidi di stampo mafioso avvenuti tra Barcellona, Terme Vigliatore, Falcone, Oliveri, Santa Lucia del Mela, Brolo e Milazzo.

Le indagini dell’inchiesta Gotha 6 erano stata condotte dalla Dda di Messina e dei carabinieri del Ros. I riscontri raccolti nel corso dell’attività e le dichiarazioni dei pentiti hanno consentito di individuare mandanti, esecutori materiali e moventi dei 17 omicidi, compiuti nell’arco di quasi 20 anni, con l’obiettivo di controllare le attività criminale che hanno caratterizzato il comprensorio della costa tirrenica e nebroidea della provincia di Messina.