Dalla Svizzera, la prima iscritta al contest Influencer di Bella Sicilia

Si chiama Patricia e farà un video per far conoscere la Sicilia agli Svizzeri.

Approda anche all’estero l’iniziativa lanciata qualche settimana fa dal Circuito Turistico Bella Sicilia.

Il punto di forza della rete mediatica di Bella Sicilia è rappresentato da circa un milione di followers, che ogni giorno e da ogni parte del Mondo, interagiscono, commentano e condividono i contenuti proposti e realizzati dal team Bella Sicilia.

Il contest Influencer di Bella Sicilia è stato lanciato alcune settimane fa, è rivolto ad appassionati di video che amano i social e che vogliono contribuire con la loro creatività alla promozione della Sicilia in modo spassionato attraverso una leggera sfida che non ha alcuno scopo di lucro né di profit ma che diventa motivo di confronto e di crescita personale, soprattutto per coloro che sognano di diventare influencer e che naturalmente amano la Sicilia.

Tanti i ragazzi che da varie parti dell’Isola hanno risposto all’invito, dice Michele Isgrò coordinatore del circuito, tra le varie mail sono rimasto colpito dalle parole di Patricia: “sono nata in San Paolo del Brasile ma vivo a Ginevra in Svizzera. In questi durissimi mesi di pandemia ho deciso di contribuire in qualche modo per aiutare i miei paesi del cuore, soprattutto l’Italia e specialmente la Sicilia che sento mia.

“La mia famiglia ha origini siciliane, frequento l’Isola per le mie vacanze e negli anni ho conosciuto tanti cari amici pieni di cordialità, affettuosità e accoglienza infinita; Proprio questa è la prima ricchezza della Sicilia. Ogni volta che torno a casa provo a far conoscere le bellezze della Sicilia sia agli Svizzeri sia soprattutto ai Brasiliani dove risiedono circa 30 milioni di persone di origine italiana, cioè 15% della popolazione di cui 13 milioni si trovano nello Stato dove sono nata, San Paolo. I Brasiliani amano l’Italia e spesso per le loro vacanze all’estero, l’Italia è la prima scelta. Anche agli Svizzeri piace molto l’Italia, tra l’altro sono favoriti dalla vicinanza. Propongo la mia candidatura al primo contest influencer sperando di poter esprimere attraverso un video il mio amore per questa terra che tanto amo: Sicilia love.”

Parole che non lasciano spazio a commenti se non la riflessione delle potenzialità dell’Isola a volte poco sfruttate. La partecipazione al video contest è gratuita, aperta a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione. I video, della durata di circa tre minuti, dovranno essere realizzati all’interno di uno o più Comuni aderenti al Circuito Turistico Bella Sicilia e finalizzati alla promozione degli stessi.

La vittoria sarà assegnata attraverso il conteggio delle visualizzazioni ottenute in trenta giorni di pubblicazione. Il vincitore diventerà “Influencer ambassador di Bella Sicilia”. Il premio consisterà in visibilità gratuita sui canali televisivi regionali del gruppo Comunicare 24 e sui canali social collegati a Bella Sicilia.

Saranno accettati solo i primi 50 video regolarmente iscritti.

Per ottenere il regolamento completo ed effettuare la pre-candidatura gratuita basterà scrivere alla mail: circuitobellasicilia@gmail.com