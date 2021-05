Teatro Mandanici, pronta per la firma una convenzione tra il Comune ed il conservatorio “Corelli”

Il Sindaco Pinuccio Calabrò, l’esperto per il Teatro Alberto Maria Antonio Munafò-Siragusa e i componenti dell’Ufficio Teatro (diretto da Marina Lo Monaco) Tonino Calabrò, Lia Castrovinci e Anna Maria Puliafito hanno accolto nel foyer del Teatro Placido Mandanici il Presidente del Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, Giuseppe Ministeri.

E’ stato eseguito un sopralluogo propedeutico alla definizione degli ultimi dettagli della Convenzione tra il Comune è in procinto di firmare con l’istituto di formazione musicale di Messina. “Nasce così una fondamentale collaborazione – scrive su Facebook il primo cittadino – tra uno degli Istituti più importanti d’Italia e la più popolosa città della provincia di Messina, dopo il capoluogo”. Il progetto, che si inserisce in un più ampio programma portato avanti dall’Amministrazione e dall’Esperto del Teatro, prevede la stipula di accordi di partenariato con i principali Enti istituzionali siciliani e non solo. Tutti i dettagli del progetto saranno resi noti nella conferenza stampa di presentazione che a breve sarà pianificata.