Messina, torna il “Maggio dei Libri” con un ricco calendario di eventi

Si inizia il 21 maggio con la presentazione di due libri nella galleria d’arte moderna “Lucio Barbera”. “Il Maggio dei Libri” è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

La campagna, nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri, è promossa dal Centro per il libro del Ministero delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.

La Città Metropolitana di Messina, anche in pandemia, ha ritenuto di aderire alla manifestazione, perché la cultura è uno degli strumenti per ricreare quella coesione sociale che manca da troppo.

Le iniziative si svolgeranno dal 21 al 31 Maggio 2021 presso la galleria d’arte moderna “Lucio Barbera” della Città Metropolitana.

Il 21 maggio ci sarà la presentazione di due libri:

“Controvento” di Sara Bassarelli – Ed. Pungitopo – espongono i Prof:

Teresa Pugliatti – Anna Maria Crisafulli Sartori – Luigi Ferlazzo Natoli.

“The Big Bet – Remembering Giobbe” del Prof. Luigi Ferlazzo Natoli – Ed.

Novecento – espone la Prof.ssa Anna Maria Crisafulli Sartori.