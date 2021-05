Francesco Cirillo eletto governatore del distretto Lions Sicilia

Francesco Cirillo del Lions Club Siracusa Host sarà dal prossimo Luglio il Governatore del Distretto 108 Yb Sicilia del Lions Clubs International. Sono 300 i delegati degli oltre 3400 soci che, a causa della pandemia Covid, hanno celebrato il venticinquesimo congresso distrettuale da remoto.

Durante la conferenza sono stati anche eletti i vice Governatori Maurizio Gibilaro

(Lions Club Catania Mediterraneo) e Paolo Valenti (Lions Club Palermo

Leoni). Francesco Cirillo medico fisiatra e già sindaco di Siracusa ha ricoperto numerosi incarichi in oltre venti anni di impegno nel Lions Club. Saranno quattro le sue linee guida da Governatore: il

servizio per la collettività, il confronto e la collaborazione con le

istituzioni, l’attenzione per le fasce sociali più deboli e disagiate e

l’armonia tra i soci.