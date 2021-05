Calcio, l’Igea oggi in campo contro la Jonica per mettere in cassaforte il terzo posto

L’Igea 1946 torna in campo oggi pomeriggio al D’Alcontres Barone nel turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza con l’obiettivo di conquistare la vittoria contro la Jonica e mettere così in cassaforte il terzo posto, ad una sola giornata della conclusione del torneo. La gara sarà ancora una volta a porte chiuse, ma probabilmente già dalla seconda fase, in base alla disposizioni del governo nazionale, torneranno ad aprirsi i cancelli degli stadi, anche se con una capienza ridotto al 20 per cento.

I ragazzi del tecnico Beppe Furnari hanno avuto dieci giorni di tempo per preparare questa sfida contro una formazione che sta lottando per migliorare l’attuale sesto posto in classifica. Le due squadre sono divise da soli tre punti e quindi la gara di oggi diventa decisiva per la definizione dei due gironi della poule promozione.

Con il terzo posto l’Igea avrebbe il vantaggio di giocare in casa due gare su tre nella seconda fase, quelle contro la 6^ e l’8^ classificata, con un unica trasferta sul campo della 1^, posizione già assegnata al Giarre, ormai irraggiungibile per tutti.

Il tecnico alla fine dell’ultimo allenamento ha diramato la lista dei convocati: Alleruzzo, Giordano, Lo Monaco, Cassaro, Sciotto, Tricamo, Trimboli, Dall’Oglio, Crifò, Conti, Mondello, Longo, Micale, Assenzio, Ferraù, Cangemi, Cardia, Bucolo, Capilli, Paradiso, Biondo, Isgrò, De Gaetano, Serio, Carrello.

Oltre all’importanza della posta in palio per i giallorossi del Longano ci sarà un motivo in più per vincere e dedicare il successo alla memoria dell’ex vice presidente Andrea Torre, ad un anno e un giorno dalla sua prematura scomparsa.

14^ giornata orario Mascalucia San Pio X – AciCatena Calcio 1973 15.30 Aci S. Antonio Calcio – Atletico Catania 16.30 Carlentini Calcio – Virtus Ispica 2020 16.30 Igea 1946 – Jonica F. C. 16.30 Sport Club Palazzolo – Giarre 1946 16.30