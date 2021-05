Barcellona, la Giunta definisce le aree tematiche per le risorse destinate alla democrazia partecipata

La giunta comunale ha approvato la delibera con cui definisce le aree tematiche per la presentazione delle proposte progettuali finanziate con il 2% delle risorse trasferite dalla Regione e destinate alle forma di democrazia partecipata. L’importo è stato quantificato in circa 11 mila e 500 euro e le iniziative da presentare nei termini previsti dai successi avvisi dovranno avere come finalità le politiche giovanili e le politiche sociali, le attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive.

L’atto d’indirizzo dovrà essere sottoposto all’approvazione anche del consiglio comunale, prima della pubblicazione dell’avviso che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2021.