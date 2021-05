Vaccini nel Messinese, il primo “camper anti-Covid” per raggiungere i Comuni sotto i 1000 abitanti

“E’ un’occasione importante, voluta fortemente dal Presidente della Regione Musumeci e dal Commissario Straordinario Figliuolo, un’opportunità per raggiungere il più presto possibile l’immunità di gregge. Grazie ad un camper frigo-emoteca raggiungeremo piccoli borghi per renderli covid free in 15 giorni. Prima tappa oggi a Roccafiorita, il più piccolo paese del Sud Italia con soli 186 abitanti.” Commissario Alberto Firenze

Parte oggi da Roccafiorita il più piccolo Comune del Sud Italia il primo “camper anti-covid” per raggiungere e vaccinare a km zero tutti gli abitanti di borghi montani e non, che non contano più di mille anime.

“Seguendo quanto disposto dalla Regione – continua il commissario dell’Emergenza Covid-19 di Messina Alberto Firenze durante l’avvio del tour per vaccinare i piccoli comuni della provincia di Messina – abbiamo organizzato questa campagna vaccinale a chilometro zero, dove a bordo di un mezzo speciale raggiungeremo tutti i piccoli comuni per inoculare i vaccini ai cittadini over 18 anni e renderli covid free in 15 giorni. Abbiamo iniziato oggi da Piazza Autonomia a Roccafiorita, un borgo che ha solo 186 residenti (30 dei quali già vaccinati) ed è il più piccolo comune del Meridione”

“Proseguiremo con il camper in seguito negli altri comuni Gallodoro, Floresta, Condrò, Basicò, Mandanici, Mongiuffi Melia, Roccella Valdemone, Frazzanò, Alì, Malvagna, Moio Alcantara, Reitano, Motta D’Affermo, Casalvecchio Siculo, Tripi, Motta Camastra, Limina, Antillo, Forza D’Agrò, Raccuja, Mirto, Ucria e in alcuni di questi ci fermeremo più di un giorno. “Il camper – messo a disposizione dall’uoc trasfusionale dell’ASP di Messina – prosegue Firenze – è completamente autonomo e a bordo si possono effettuare anche più vaccini contemporaneamente. E’ stata messa in campo per fornire un supporto logistico alle equipe mediche così come per assicurare il mantenimento della catena del freddo potendo portare tutte le riserve di vaccini necessarie.”

A bordo i medici coinvolti saranno supportati da infermieri e un tecnico informatico per il disbrigo delle pratiche di accettazione. Saranno somministrati i vaccini Johnson & Johnson, Astrazeneca, Pfizer e Moderna.

Dopo il tour che ha reso le Eolie Covid Free si prosegue anche in questi piccoli borghi, dislocati in posti spesso complicati da raggiungere. Da ciò si è ragionato nel ricorrere a soluzioni semplici e non dispendiose.

Soddisfatto anche il sindaco di Roccafiorita Carmelo Concetto Orlando, che ha sottolineato: “E’ una grande opportunità per il nostro comune e per gli altri limitrofi, ringrazio il presidente della Regione, l’Asp e il Commissario Emergenza Covid 19 di Messina – che ci hanno portato qui la campagna vaccinale per rendere Roccafiorita e altri bellissimi borghi Covid Free. Da oggi potremo programmare la stagione turistica ed invito i visitatori a raggiungere tutti i borghi Covid free”.