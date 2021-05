Il comandante Ganci: “I cittadini stanno rispettando l’ordinanza che regola lo spazzamento delle strade”

Il comandante della PM Castrense Ganci, nel giorno in cui completa il quarto mese in servizio a Barcellona, commenta positivamente il comportamento dei cittadini rispetto all’ordinanza con cui si regolare il servizio di spazzamento delle strade con i mezzi meccanici della Dusty. “Con il passare delle settimana – afferma con soddisfazione Ganci – abbiamo rilevato un sostanziale rispetto dei cittadini all’ordinanza. Il servizio viene svolto con sempre maggiore regolarità e con con riduzione delle sanzioni nei confronti degli automobilisti, che lasciano i propri mezzi in divieto di sosta nelle tre ore dell’attività”.

Negli ultimi due giorni nell’ambito del servizio “strade pulite” la polizia municipale, oltre a dare assistenza alla viabilità alla Dusty, ha provveduto a rimuovere 15 auto, che ostacolavano lo spiazzamento e sanzionato venti autovetture in divieto di sosta con rimozione.