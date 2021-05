Addio al Maestro Franco Battiato, artista a 360 gradi

Si è spento stamattina nella sua abitazione, i funerali si svolgeranno in forma privata.

La notizia è stata diffusa dalla sua famiglia, che ha ringraziato per il grande affetto ricevuto in questo periodo così difficile.

Il cantautore siciliano, nato il 23 Marzo 1945 a Jonia, già da tempo si era ritirato dalla scena pubblica e musicale.

Le sue prime esperienze risalgono ad oltre 50 anni fa quando, a Milano, guadagnò il suo primo contratto discografico ottenuto grazie al collega e amico Giorgio Gaber.

Il grande cantautore catanese ha tenuto l’ultimo concerto Il 17 Settembre 2017 nello scenario del Teatro romano di Catania, annullando le ultime quattro date del tour per motivi di salute.

Franco Battiato è stato un precursore della musica elettronica, inoltre era un cultore della musica classica e sinfonica, che nei suoi racconti sembra essere l’unica musica che ascoltava quotidianamente.

La passione per la musica non lo ha abbandonato mai e nel 2019 ha pubblicato il suo ultimo album dal titolo “Torneremo ancora”. Il disco è un antologia di brani classici del cantautore in nuove versione orchestrarli, eseguite con la Royal Philarmonic Concert Orchestra durante le prove di alcuni concerti del 2017, insieme ad un brano inedito, Torneremo ancora, che attribuisce il nome dell’album. La canzone è frutto di una complessa opera di assemblaggio, perchè la voce di Battiato è stata registrata due anni prima, mentre la musica che accompagna il brano è stata registrata nel Maggio del 2019.