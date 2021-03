“Scrivi la tua voce 2.0”, tecniche di comunicazione anche per il digital

I canali di comunicazione digitale hanno preso il sopravvento negli ultimi anni e ancora di più con la trasformazione del lavoro e degli stili di vita in seguito alla pandemia.

Oggi è fondamentale aggiornare le proprie competenze e tecniche di comunicazione imparando a parlare in pubblico anche attraverso le nuove modalità virtuali. Ne è un esempio il fenomeno Clubhouse, il social network fondato sull’uso di soli messaggi vocali. In quest’ottica, il saggio di Tina Venturi e Giovanna Senatore permette di migliorare le proprie performance comunicative per essere più efficaci.



Affinare le tecniche di comunicazione con l’uso più efficace della propria voce. E’ con la volontà di trasmettere conoscenze, tecniche e piccoli accorgimenti che Tina Venturi e Giovanna Senatore hanno scritto il nuovo libro edito da Alise Editore dal titolo “Scrivi la tua voce2.0Tecniche avanzate di lettura, uso della voce, scrittura e comunicazione digitale” disponibile dal 20 marzo, online e in tutte le librerie (prezzo 25 euro).

Il saggio è una guida utile per manager, influencer, insegnanti, studenti, attorie per chiunque abbia l’esigenza di migliorare la propria capacità di parlare in pubblico. L’obiettivo è emergere nel mare magnum della comunicazione che scorre ogni giorno nelle nostre vite, nel modo più efficace, attraverso un percorso in sei sezioni dedicate a: lettura ad alta voce, public speaking, recitazione, regia, scrittura e new media. Al termine, un’appendice con interviste a professionisti impegnati in vari settori dell’intrattenimento, come attori, scrittori e conduttori radiofonici, e una dispensa di dizione e fonetica.

Oltre a presentare approfondimenti su come parlare o leggere in pubblico, “Scrivi la tua voce 2.0” offre indicazioni su come produrre contributi audio e video, scrivere un articolo, recitare un brano a memoria, fare un reading, avvicinarsi alla lettura veloce o a quella creativa. Oppure per interagire al meglio quando si deve partecipare a una conference call o presentare un evento virtuale. La voce ha infatti un ruolo importante nel realizzare audio di buona qualità, così come sono fondamentali la dizione e l’interpretazione, o saper stare davanti alla telecamera. Consigli pratici e regole schematizzate in modo chiaro rendono la lettura scorrevole e coinvolgente, come gli elementi per preparare un discorso o costruire un intervento, oppure le tecniche di memorizzazione (sistema dei loci, del paradosso, dei percorsi chiave, delle iniziali, ecc.)

Tina Venturi

La prefazione di Giovanni Cacioppo, attore comico e cabarettista noto principalmente per i personaggi interpretati nei programmi televisivi come Zelig e Colorado Café, sottolinea la valenza dell’opera:

“Se vogliamo alzare l’asticella, diventa indispensabile affidarsi a chi ha studiato l’argomento e può darci quelle istruzioni necessarie a migliorare il nostro standard comunicativo che magari da soli non avremmo mai trovato”.

L’autrice Tina Venturi commenta: “Nell’era del digitale, cambiano anche le tecniche per gestire le performance in modo adeguato ai nuovi strumenti tecnologici. Per questo abbiamo voluto raccontare in un libro come affinare competenze e metodologie sia a chi è alla prima esperienza sia ai più esperti che hanno l’esigenza di migliorarsi di fronte al cambiamento”.

Dopo il successo dell’opera precedente “Scrivi la tua voce”, il cui scopo era generare consapevolezza delle proprie possibilità, Tina Venturi ha deciso di comporre a quattro mani un manuale ampio e ben articolato avvalendosi della collaborazione della regista e scrittrice Giovanna Senatore con questo secondo volume.