Terme Vigliatore, firmato l’accordo: la gestione della Villa Romana al Parco del Tindari

E’ stato compiuto un importante passo avanti per il rilancio della Villa Romana del II secolo Avanti Cristo di San Biagio a Terme Vigliatore.

E’ stato infatti firmato stamattina nella sala consiliare di Terme Vigliatore il protocollo d’intesa tra l’Ente Parco Tindari e il comune di Terme Vigliatore.

L’incontro è stato presieduto dal commissario straordinario del Comune, dottor Angelo Sajeva, in carica da gennaio dopo la sfiducia al sindaco Domenico Munafò da parte di otto consiglieri comunali. Erano presenti per il Comune la segretaria Carmela Vitetta, il responsabile dell’area tecnica architetto Patrizia Santangelo, il capo del corpo dei vigili urbani di Terme Vigliatore Nino Prizzi ed un responsabile dei lavoratori del comune Giuseppe Gambino. L’Ente Parco del Tindari era rappresentato dall’architetto Mimmo Targia, direttore del parco archeologico “Tindari”, il capo gabinetto vicario dell’assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà, il dottor Nino Testa, l’architetto Giuseppe Natoli, direttore della sovrintendenza beni culturali di Messina e il dottor Giovanni Anastasio, dirigente beni culturali UO” del Parco Archeologico Tindari.

Il direttore Targia ha inteso così dare una spinta fattiva per cercare di valorizzare le ricchezze di tutto il parco archeologico Tindari, mettendo in rete il patrimonio attuale del parco con tutte le attività che fano parte del parco archeologico Tindari che si estende per circa 150 chilometri, e cioè da Tusa a capo Milazzo. Firmando questa convenzione il comune di Terme Vigliatore si impegna a provvedere alla gestione delle aree verdi dell’area demaniale della villa romana San Biagio, nonché a sostenere i costi delle manutenzioni dei percorsi di visita, dei sentieri e delle passerelle nonché dei sistemi di illuminazione e di approvvigionamento e distribuzione idrica, per una migliore fruizione e valorizzazione del bene stesso e per migliorare l’offerta migliore ai visitatori e turisti che transitano o soggiornano nel territorio comunale. Il parco Archeologico Tindari ha l’onere di promuovere e realizzare con fondi sia propri che da terzi che serviranno per la fruizione e la valorizzazione del bene stesso. Dovrà inoltre curare la manutenzione ordinaria delle aree e degli impianti, compresa la pulizia interna ed esterna in occasione di eventi eventi, manifestazioni culturali ed espositive, la realizzazione di una segnaletica turistica specifica, la realizzazione di materiale promo-pubblicitario (pieghevoli, broshure multilingue anche con l’uso del web), finalizzati ad una migliore conoscenza della Villa Romana San Biagio.

“Questo accordo va nella direzione della massima valorizzazione di un sito storico di massima importanza e supera la logica dei compartimenti stagni, tanto in voga nel passato. Il patrimonio regionale – dichiara l’assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà – appartiene a tutti e ciascuno di noi deve farsi carico della migliore valorizzazione attivando i possibili meccanismi virtuosi di valorizzazione, mantenimento e ottimizzazione all’interno di strategie condivise che tengano conto del potenziale offerto dal territorio, sul quale costruire concrete azioni culturali”.

“Il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio del 2004 – afferma il Direttore del Parco, Mimmo Targia – prevede la possibilità di attivare il massimo coinvolgimento delle realtà locali anche al fine di trovare soluzioni che consentano la massima fruizione del potenziale offerto dal territorio. La prima azione su cui sto puntando è quella della consapevolezza e della partecipazione attiva degli enti territoriali coinvolti dal Parco di Tindari. L’accordo sottoscritto questa mattina con il Commissario del Comune di Terme Vigliatore, ci pone nella direzione di stabilire un percorso di condivisione. Lo sviluppo della cultura e la valorizzazione, anche a fini economici, del patrimonio parte dalla conoscenza e dal senso di appartenenza con cui ciascuno riuscirà a sentirsi pare integrante e responsabile del processo di crescita del territorio. Questo a partire dal coinvolgimento delle scuole e degli studenti”.

I due enti, potranno anche organizzare eventi culturali, musicali, teatrali, mostre pittura, di fotografia, di sculture, attività didattica con istituti scolastici, organismi di formazione, associazioni e all’occasione fornire del personale per curare stage formativi. Sono ben 12 gli articoli di questo accordo di gestione integrata firmata oggi dal dottor Sajeva e dall’architetto Mimmo Targia e a sentire anche extra riunione pubblica entrambi gli attori di questa iniziativa c’è da ben sperare per il futuro di questo bene culturale di notevole importanza. Il dottor Sajeva si è detto contento di questa iniziativa “perché pur rimanendo per un periodo certamente non lungo in loco, intendo dare al comune più possibilità di sviluppo socio-economico-culturale ed economico. Ho accettato questo invito fattomi dal direttore Targia perché ritengo che questa iniziativa di sicuro rilancerà questo bene storico di cui il comune forse ne è stato un custode passivo, ma che ora da questa iniziativa verrà fuori qualcosa di positivo per tutto il paese e non solo”. Il dottor Sajeva, in collaborazione con i suoi uffici comunali e con l’architetto Patrizia Santangelo, metterà a disposizione un contingente di operaie di cittadini locali che attualmente percepiscono il reddito di cittadinanza in progetti di pubblica utilità e tutti insieme collaboreranno per migliorare il decoro del sito e provvederà immediatamente alla scerbatura. Il Comune, come ribadito dal dottor Sajeva, assicurerà piccole forniture e quant’altro possa servire alla ordinaria manutenzione degli splendidi mosaici. L’architetto Targia ha promesso la sua presenza in loco quasi con cadenza quindicinale in modo da poter mettere in atto quanto messo sulla carta oggi. A tutto ciò si è arrivati grazie all’input dato dall’assessore ai beni culturali Samonà, che ha avviato le procedure amministrative necessarie per arrivare all’istituzione dei Comitati Scientifici dei Parchi, in modo da trasformare questa iniziativa in una rinascita culturale dei beni culturali della Sicilia. Dopo la firma, si sono recati tutti a visitare la Villa Romana di San Biagio.