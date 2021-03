Covid-19, con i dati aggiornati 8 nuovi contagi a Barcellona: 80 gli attuali positivi

Il sindaco Pinuccio Calabrò ha trovato riscontro alla lettera inviata ieri al Commissario per l’Emergenza Covid-19 in provincia di Messina, sulla difformità dei dati sul contagio presenti nella piattaforma messa a disposizione dei Comuni. “Finalmente riusciamo a fornire dati precisi circa l’andamento della curva dei contagi nella nostra città. Avevamo rappresentato che, a nostro avviso, il dato che ricavavamo dalla piattaforma fosse spropositato rispetto al reale numero degli attuali positivi. La nostra istanza ha trovato riscontro ed è stato confermato che non ci sbagliavamo nella nostra analisi. A seguito di un confronto con il dottor Domenico Sammataro dell’Ufficio Straordinario per l’Emergenza Covid-19, che ringrazio per il suo pronto interessamento e la sua disponibilità, abbiamo l’opportunità di confermare che gli attuali positivi al coronavirus nel nostro Comune sono 80. Si tratta di una dato dimezzato rispetto a ieri, perchè epurato da i tanti positivi che continuavano ad essere riportati nella piattaforma, a distanza di 20 giorni dal tampone eseguito. Nello specifico, rispetto ai tamponi effettuati nella giornata di ieri, si registrano 8 nuovi positivi e 10 guarigioni. Siamo stati anche informati che, a breve, entrerà in funzione la nuova piattaforma Asp che ci consentirà di avere con regolarità dati precisi e aggiornati”.