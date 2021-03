Oltre 2000 richieste per i vaccini eccedenti a fine giornata, sospesa l’email attivata ieri dall’Asp Messina

E’ stato sospeso dopo poche ore l’indirizzo mail vaccini.fiera@asp.messina.it, istituito del Commissario Covid dell’ASP Messina che creare un elenco di utenti disponibili alla somministrazione dei vaccini Pfizer avanzate nel corso della giornata per l’assenza dei soggetti prenotati. La struttura commissariale ha assunto la decisione di bloccare il sistema dopo che in due ore erano stata inviate già quasi 2000 richieste, perché non sarà possibile soddisfare così tanti utenti

L’iniziativa del commissario per l’Emergenza covid Alberto Firenze era quella di creare un elenco “speciale” di utenti che desiderano ricevere il vaccino Pfizer nel caso in cui a fine giornata avanzino dosi non utilizzabili per le categorie prenotate aventi diritto, così da evitare sprechi. L’eccesso di richieste ha costretto alla chiusura temporanea dell’indirizzo perché naturalmente non sarà possibile soddisfare così tanti utenti. Gli stessi si potranno prenotare, in base alla categoria di appartenenza non appena sarà il loro turno, sulla piattaforma nazionale o al numero verde per accedere alla vaccinazione. “Ringraziamo la cittadinanza – commenta Firenze – per l’adesione massiccia di ieri al fine di ottimizzare le somministrazioni Pfizer. L’enorme flusso di messaggi è una preziosa testimonianza della voglia delle persone di vaccinarsi il prima possibile. Il nostro compito adesso è accelerare al massimo la macchina vaccinale”.

Il sistema previsto dal commissario per l’Emergenza covid prevedeva la possibilità ad ogni cittadino che desiderava essere vaccinato con Pfizer di inviare una semplice richiesta via email indicando nome, cognome, data di nascita, domicilio, numero tessera sanitaria, numero telefonico e l’indicazione della categoria di appartenenza come di seguito riportate: categoria 1: Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave). Categoria 2: persone di età compresa tra 70 e 79 anni. Categoria 3: persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni. Categoria 4: persone con comorbidità di età <60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili. Categoria 5: resto della popolazione di età <60 anni.