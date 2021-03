Il Tribunale per i Minorenni assolve sedicenne di Milazzo

Il Tribunale per i Minorenni di Messina ha assolto un ragazzino di 16 anni, di origine marocchina e da anni residente a Milazzo, dall’accusa di aver molestato una giovane del luogo mediante numerose chiamate anonime effettuate in orario notturno e tutte a carattere sessuale.

I fatti risalgono al 2018 quando la ragazza, esasperata dalle continuate telefonate, si era decisa a denunciare l’accaduto alla Guardia di Finanza di Milazzo che ha avviato le indagini.

Le indagini evidenziarono che la scheda SIM del telefono risultava essere intestata ad un componente della famiglia di appartenenza del minore, il quale utilizzava quotidianamente lo smartphone .

Nel processo, la difesa – rappresentata dall’avv. Fabio Marchetta – è riuscita a dimostrare l’assoluta estraneità ai fatti del ragazzino, in quanto la sua voce non è stata riconosciuta dalla persona offesa come quella del chiamante.

La Procura per i Minorenni, dopo le evidenze emerse dalle indagini, ha contestato il reato commesso dal minore in concorso con ignoti. La difesa, servendosi dell’incrocio dei tabulati telefonici acquisti dagli inquirenti con i dati di geolocalizzazione satellitare del cellulare dal quale venivano effettuate le chiamate, ha provato la collocazione del giovane in luogo ed attività incompatibili con l’effettuazione delle chiamate.