Oliveri: il bizzarro invito del Sindaco

Francesco Iarrera, sindaco di Oliveri, trova sempre il modo originale per ascoltare e interagire con i suoi concittadini.

Da qualche giorno all’entrata dell’edificio comunale, affisso sulla porta un avviso annuncia: “Se vi trovate a passare dal mio ufficio e volete salutarmi o avete un idea, che vi sembra valida, passate subito a trovarmi. La porta è aperta. Sono disponibile a parlare e sentire il vostro punto di vista sulle cose, anche a pranzo da voi.

Invitatemi e verrò (cucinate cose semplici). Naturalmente seguendo le norme”.

Il sindaco Iarrera non perde mai occasione per stare vicino ai suoi concittadini e in questo momento così difficile per tutti invita la gente a non mollare e a dare il proprio supporto.