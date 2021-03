Calcio, ufficiale la ripartenza dell’Eccellenza dall’11 aprile: ecco la formula scelta dal Comitato Regionale

I due gironi del campionato d’Eccellenza in Sicilia ripartiranno il prossimo 11 aprile 2021. La data è stata ufficializzata dopo la riunione del comitato regionale siciliano, presieduto da Sandro Morgana, che ha definito anche la formula con cui saranno assegnate le due promozioni, una per ogni girone. Alla fine è stata condivisa la linea della società che chiedevano di evitare il playoff dopo la conclusione del girone d’andata entro il 23 maggio 2021. Disputati i recuperi e poi le nove giornate ancora mancanti, sarà applica la formula dei quadrangolari. Alla “Poule A” parteciperanno le Società che, alla fine del Girone di Andata, si saranno classificate dal 1° all’8° posto, mentre nella “Poule B” saranno inserite le Società classificate dal 9° all’ultimo posto.

Le Società incluse nella “Poule A” parteciperanno a due Quadrangolari valevoli per una promozione alla Categoria superiore, mentre alla squadra vincente la “Poule B” verrà corrisposto un contributo di 2.000 Euro, in acconto per l’iscrizione al Campionato della stagione sportiva 2021/2022. Non sono previste com’è noto le retrocessioni.

Ciascuna squadra disputerà tre gare ed il campionato si dovrà concludere entro il 20 giugno per indicare le due formazioni promosse in serie D. Ecco lo schema della seconda fase delle Poule A:

Al termine del Girone di Andata, le squadre classificate dal 1° all’8° posto verranno suddivise in due Quadrangolari per Girone , valevoli per la promozione, così composti:

Quadrangolare 1 Quadrangolare 2 1a 2a 3a 4a 6a 5a 8a 7a

In caso di parità fra 2 o più squadre, per stabilire l’esatta posizione in classifica, si terrà conto nell’ordine: della differenza tra le reti segnate e subite nel Girone di Andata, del maggior numero di reti segnate nel Girone di andata ed in caso di ulteriore parità verrà effettuato il sorteggio presso i locali del Comitato, alla presenza dei rappresentanti delle Società.

Le gare si svolgeranno secondo il seguente schema:

1^ giornata – Domenica 30 maggio 2021

Quadrangolare1 Quadrangolare 2 1a/8a 2a/7a 3a/6a 4a/5a

2a giornata – Mercoledì 2 giugno 2021

Quadrangolare 1 Quadrangolare 2 6a/1a 5a/2a 3a/8a 4a/7a

3a giornata – Domenica 6 giugno 2021

Quadrangolare1 Quadrangolare 2 1a/3a 2a/4a 8a/6a 7a/5a

Al termine della Terza giornata, si elaborerà la classifica dei due Quadrangolari. Le prime due classificate di ogni Quadrangolare disputeranno una gara di Semifinale Domenica 13 giugno 2021, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore.

In caso di parità fra 2 o più squadre al 2° posto, per stabilire l’esatta posizione in classifica, si terrà conto nell’ordine: della differenza tra le reti segnate e subite nelle tre giornate del Quadrangolare, del maggior numero di reti segnate nelle tre giornate del Quadrangolare e in caso di ulteriore parità verrà effettuato il sorteggio presso i locali del Comitato, alla presenza dei rappresentanti delle Società.

Le vincenti le gare di Semifinale si incontreranno in una gara di Finale Domenica 20 giugno 2021 , in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore. La vincente la gara di Finale verrà promossa al Campionato di Serie D.

Ecco gli impegni dell’Igea 1946 nel girone B

Igea 1946 – Sport Club Palazzolo Santa Croce – Igea 1946 Igea 1946 – Mascalucia San Pio X Real Siracusa Belvedere – Igea 1946 Igea 1946 – Aci S. Antonio Calcio Carlentini Calcio – Igea 1946 Igea 1946 – Acquedolci Igea 1946 – Jonica F. C. Ragusa Calcio – Igea 1946

La classifica aggiornata alla 6^ giornata con alcune gare da recuperare