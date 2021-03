Anoressia e bulimia: oggi la giornata dedicata ai disturbi alimentari

All’anoressia, alla bulimia e agli altri disturbi della nutrizione e dell’alimentazione è dedicata la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, indetta dalla Presidenza del Consiglio il 15 marzo.

Oggi, 15 marzo, è la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla: una ricorrenza che da 9 anni chiede una riflessione sulla problematica dei disturbi alimentari. In questa occasione, il gruppo di sostegno ‘Saziare la Bulimia’, coordinato dalla coach Imma Venturo che ha sofferto per 25 anni di disturbi alimentari iniziando dall’anoressia passando al binge per arrivare alla bulimia, organizza una maratona di storie: imprenditrici, insegnanti, casalinghe e tutte le donne del percorso si metteranno a nudo per raccontare le loro vite, i loro progressi, le loro sconfitte, e soprattutto il loro desiderio di vita, nonostante il parassita che le mangia l’esistenza.

Il 15 marzo sulla pagina Facebook ‘Saziare la Bulimia’ si potranno ascoltare 15 storie meravigliose. A conclusione della maratona video, la serata offre un’altra sorpresa: un incontro virtuale, via zoom, in cui è possibile collegarsi gratuitamente. Dalle 20:45 si potrà accedere a un confronto con gli esperti: Irene Miotto, nutrizionista; Enrica Alovisio, personal trainer; Gabriella Faiella insegnante di yoga della risata; Stefania Tempesta psicologa. Ognuno di questi esperti conosce i disturbi dell’alimentazione e ciò che accomuna loro è un approccio orientato al benessere generale della persona e non su un singolo obiettivo di salute. Seguiranno la testimonianza della padrona di casa, Imma Venturo che racconterà il suo percorso. E poi di Ellen, Stefanie, Giada, Paola, Angela, donne speciali che doneranno un po’ di loro stesse a chi sta lottando contro i disturbi dell’alimentazione ma non riesce ad uscirne. L’obiettivo è dare il messaggio che uscire dalla bulimia e dell’anoressia è possibile.

L’evento è aperto, chiunque può partecipare scrivendo la propria testimonianza o assistendo alla diretta via zoom. E’ possibile contattare in privato sui canali social o scrivere una email a imma@saziarelabulima.it.