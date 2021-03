Torna il bonus pubblicità anche con 24live: ecco come ottenerlo

Il bonus pubblicità è un’agevolazione fiscale, erogata sotto forma di credito d’imposta, che rientra nelle azioni promosse dallo Stato per contrastare la crisi delle imprese nel settore editoriale.

La nuova Legge di Bilancio ha confermato la proroga per il 2021 e il 2022 del credito d’imposta del 50°/o per tutti gli investimenti pubblicitari delle aziende a mezzo stampa digitale e online. Quest’ultimo punto è la novità più grande: se nel 2020, infatti, l’agevolazione riguarda va tutti i budget investiti in pubblicità, anche a mezzo radio e TV, oggi questi due canali restano esclusi dalla detrazione.

In sostanza, il Bonus pubblicità 2021 riguarda esclusivamente le somme che verranno investite in pubblicità su stampa sia testate cartacee sia digitali, comprendendo quindi le testate online come 24live, che devono essere regolarmente registrata al Tribunale di Barcellona ed al Roc,.

I beneficiari ammessi al bonus possono utilizzare il credito maturato solo in compensazione F24, ciò vuol dire che il bonus non prevede rimborsi cash ma appunto “crediti d’imposta”, che i soggetti possono utilizzare per compensare il pagamento di altri tributi F24. l bonus può essere richiesto da imprese (grandi e piccole), la voratori autonomi, enti non commerciali purché abbiano residenza fiscale in Italia.

La richiesta di agevolazione va inviata per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2021 indicando correttamente le spese sostenute e da sostenere e identificare quelle ammissibili per l’agevolazione. Per completare l’iter e poter accedere al credito occorre inviare una dichiarazione nel mese di gennaio dell’anno successivo, che attesti gli investimenti effettuati.

Contatta 24live al telefono 3294285511 o invia una mail a 24live.it@gmail.com e scopri i nostri pacchetti promozionali.