Oliveri, il Comune lancia un video di sensibilizzazione contro l’abbandono di rifiuti

L’amministrazione comunale di Oliveri, guidata dal sindaco Francesco Iarrera, a quasi due anni dall‘insediamento, lancia un video per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, in particolare contro l’abbandono di rifiuti.

“Lo spot – dichiara l’assessore all’ambiente Rosa Alessandro – è stato girato in una delle strade, da sempre, più bersagliate: in passato questa era una vera e propria discarica a cielo aperto, oggi è diventata il simbolo della vittoria sul degrado. Sin dal nostro insediamento, infatti, grazie all’aiuto di tanti cittadini volontari, abbiamo lavorato duramente per riqualificare l’intero paese e mantenere pulizia e decoro; a distanza di quasi due anni possiamo affermare, con orgoglio, che ci stiamo riuscendo”.

“Questa è una battaglia – prosegue il sindaco Francesco Iarrera – che riguarda ognuno di noi. Sono i nostri piccoli gesti a determinare la realtà in cui viviamo. Aiutateci a mantenere Oliveri pulita” è l’invito che rivolge a tutti”.