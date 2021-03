Campionati italiani di Cross a Firenze, in gara un barcellonese

Il barcellonese Zouhir Sahran è atteso ai Campionati italiani di Cross a Firenze

La stagione 2021 dei Cross entra nel vivo delle attese. In questo weekend si attendono due giorni di sfide sui prati di Campi Bisenzio (Firenze) per la Festa del Cross, l’evento che metterà in palio le maglie tricolori della corsa campestre.

Dopo un anno di stop per causa Covid, torna l’appuntamento con i Campionati italiani di cross, nella formula che raduna tutte le categorie a livello individuale e di squadra.

Il Parco di Villa Montalvo è lo scenario della manifestazione che si svolge nel rispetto di quanto previsto dai protocolli federali e più in generale delle normative di contenimento del virus.

Tra gli atleti presenti il talento barcellonese Zouhir Sahran allenato da Francesco Calabró che si cimenterà nella gara a squadre ed individuale della 10km.

Zouhir tesserato con la Milone Siracusa, società con cui ha raggiunto traguardi importanti in questi anni, tenterà di portare a casa un risultato prestigioso grazie anche alla presenza dei suoi compagni di squadra Moustapha Bah (milazzese) e Gianluca Bruno.

Da parte di tutta la città e gli appassionati di sport, un in bocca al lupo a Zouhir, a cui andrà tutto il tifo della sua società storica la Duilia Barcellona con cui si è fatto onore in passato.

La gara di Zohuir sarà trasmessa in diretta domenica alle 11 su Raisport HD canale 57