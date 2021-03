Bartolo Cattafi e le idi di marzo nell’anniversario della sua morte

Quanti di noi siamo disposti a considerare il malessere della nostra società e della nostra città non un peccato commesso da altri, ma una colpa individuale, della quale ciascuno di noi deve rispondere in prima persona, per raddrizzare storte visioni, imporre chiarezza alle cose, sciogliere gli enigmi nel caos di una umanità dilaniata dall’odio?

Come ha affermato Giorgio Bàrberi Squarotti, il poeta Bartolo Cattafi – nostro concittadino di cui il 13 marzo ricorre l’anniversario della morte – ha compiuto con amara ironia il più acuto esame di coscienza della sua e della nostra generazione: “noi pacificati / così lontani dal luogo della lotta”.

Lungi dall’essere un distaccato e aristocratico gioco dell’intelligenza (che corrode con sé ogni ragione dell’esistenza), la poesia di Cattafi è invece una dichiarazione continua di errori e di colpe: la prudenza, il tradimento privato, l’indifferenza, le fughe vili dalle visioni dell’orrore, il tranquillo rifugio nelle apparenze, la resa, l’inganno, la complicità, gli entusiasmi deboli e brevi, le viltà sicure e prolungate, che rendono la vita un grumo caotico.

Cattafi dà prova che la poesia e la letteratura non sono soltanto decifrazione del mondo, ma anche intervento sostanziale nella dinamica del vivere comune e corale. Nei suoi testi inquietanti – che costituiscono una catabasi (una “discesa al trono”, per usare la terminologia a lui cara) – Cattafi testimonia con fermezza il suo e il nostro muoverci sul difficile crinale tra la disperata lucidità di vivere con le spalle al muro e la precisa volontà di agire nel mondo, per scegliere la strada giusta.

Egli è consapevole che bisogna abituarsi ad accettare di convivere con la morte. “Di tutto diffido / del pugnale di bruto / della tenera carne di cesare / dello stesso destino. / Che passi presto il tempo / vengano alfine marzo e le sue idi” (Marzo e le sue idi”). Il carattere minuscolo per i nomi di Bruto e di Cesare è usato dal poeta per simboleggiare il livello basso di qualsiasi odio fratricida, che lo induce a diffidare di tutto. In pochissimi versi Cattafi condensa anche un oscuro presentimento del proprio destino. Tuttavia convivere con il pensiero della morte per Cattafi non significa rassegnazione di fronte alla realtà. La lucida consapevolezza dello squallore che ci circonda lo spinge a considerare la poesia come un cruento atto esistenziale e a lanciarci l’invito a non essere un “popolo di vento”, incapace di vincere gli impulsi bestiali, l’odio, la diffidenza, la pigrizia, l’istinto all’isolamento.

I versi di Cattafi, secondo Raboni, sembrano acquistare in freschezza e addirittura in novità con il passare del tempo. Il suo è l’impegno rinnovato di chi sa che l’unico modo per uscire dal tunnel è cambiare noi stessi, è smascherare gli atteggiamenti falsi, resistere, gridare il proprio sdegno, fare il proprio dovere con serenità e con severità, ritrovare la via per nutrire in corpo la voglia di chiarezza, giungere, alla fine, a capovolgere il proprio rapporto con il Dio nascosto.

Didascalia foto in evidenza– Sala del Consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 23 maggio 1977: presentazione della raccolta di poesie intitolata “Marzo e le sue idi” (Ed. Mondadori). Da destra: Gino Trapani, Giuseppe Miligi, Bartolo Cattafi, Vanni Scheiwiller, Franco Cassata. In primo piano Evelina Arena, lettrice, Walter Manfrè, attore.