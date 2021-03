Patti: assolti in due, dopo 11 anni di processo per estorsione e altri reati

Una sfilza di reati, la maggior parte prescritti e l’assoluzione “perchè il fatto non costituisce reato”: così ha fine un processo del 2010

Il Collegio penale del Tribunale di Patti, presieduto dal Dr Scavuzzo e a latere La Spada e Gullino, accogliendo le richieste degli avvocati Pinuccio Calabrò, Fabio Marchetta e Nino Artale, ha assolto B. R., 51enne barcellonese, e G. C. 31enne di Brolo, dalle accuse di estorsione pluriaggravata in concorso, incendio, danneggiamento, furto e minacce.

Il Pm aveva chiesto la condanna dei due, rispettivamente a 7 e 5 anni di reclusione, oltre all’applicazione di una misura di sicurezza per il barcellonese. I fatti risalgono all’estate del 2010, quando i due erano stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Piraino, in quanto gravemente indiziati.

Secondo l’ipotesi d’accusa, poi non confermata, il barcellonese a Piraino e il suo giovane amico del posto, rubarono lo scooter di un uomo per poi bruciarlo nelle campagne circostanti come ritorsione per il mancato pagamento di un debito vantato dai due complici.

Successivamente, onde ottenere la ritrattazione di un testimone che aveva rivelato l’accaduto ai Carabinieri, dapprima lo minacciarono e poi incendiarono addirittura la sua abitazione.

Infine ai due è stato pure contestato, quale ulteriore vendetta per il mancato pagamento e per la denuncia presentata, il reato di minaccia nei confronti del datore di lavoro che lo avrebbe dovuto licenziare altrimenti – emerge dagli atti – avrebbero “fatto saltare in aria l’azienda” e a lui avrebbero “sparato in testa”.

Il processo, anche a causa della complessità dell’istruttoria, è durato più di dieci anni e per alcuni reati contestati agli imputati è intervenuta la prescrizione.

Per quelli più gravi rimasti in piedi, la difesa è riuscita a dimostrare tutta un’altra realtà rispetto a quanto sostenuto dagli inquirenti, facendo emergere cointeressenze tra il debitore ed i presunti testimoni dei fatti criminosi, i quali hanno reso in giudizio dichiarazioni assolutamente contrastanti. Gli avvocati hanno pure eccepito come tutta l’attività d’indagine fosse incentrata su anonime fonti “confidenziali”, la cui testimonianza de relato non poteva essere utilizzata come prova.

Il collegio difensivo ha poi chiesto ed ottenuto la riqualificazione del più grave contestato, da estorsione aggravata in tentativo di violenza privata, ipotesi più lieve e ormai anch’essa prescritta. La persona offesa si era costituita parte civile con l’avv. Marilena Bonfiglio.