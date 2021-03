24liveVintage: 2014. Quella volta che..

Era Pasqua del 2014, quando per la prima volta ci siamo dedicati a raccontare la tradizione barcelpozzogottese delle ‘Varette’ e della Passione di Cristi raccontata con devozione nei gesti dei fedeli devoti, nei canti del Vessillo e nella lunga processione.

Ma era anche il 2014, quando la Polisportiva Barcellona ’95, neo promossa in serie B2, scendeva in campo all’Aia Scarpaci contro il Pedara, formazione con cui l’anno precedente si era confrontata nella prima fase dei playoff di serie C.

Nello stesso anno, vedeva la luce l’edizione di “24live School”, la palestra per giornalisti targata 24live e realizzata in collaborazione con le scuole del nostro comprensorio.

-7 al Nono compleanno 24live!