Vaccini Covid over 70: record di prenotazioni in Sicilia

A meno di 24 ore dall’apertura dei sistemi telematici autorizzati, sono già più di 50mila gli over 70 siciliani ad avere effettuato la prenotazione del vaccino anti Covid.

In particolare, come avvenuto per gli altri target attivati nelle scorse settimane, la maggioranza dei cittadini ha scelto la piattaforma on line della struttura commissariale nazionale gestita da Poste italiane (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) o il portale regionale (www.siciliacoronavirus.it) per potersi registrare.

Le vaccinazioni su questa nuova categoria prenderanno il via già da stamattina nei centri allestiti in tutto il territorio regionale. In Sicilia possono prenotare il vaccino tutti i cittadini dalla classe 1951 fino alla classe 1942 per i quali, secondo le nuove disposizioni nazionali, è prevista la somministrazione con AstraZeneca (sono infatti esclusi i soggetti estremamente vulnerabili).