24liveVintage: il 2013. Quella volta che…

Quella volta che continuarono a depotenziare l’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto con la chiusura punto nascite. Un evento che suscitò una pronta reazione da parte di istituzioni e cittadini, che sfociò in un sit-in contro un “atto di arroganza” inaudito.

Era il 26 ottobre 2013 e noi lo abbiamo raccontato:

Quell’anno, però, sono accaduti anche tanti eventi gioiosi che hanno reso la nostra Barcellona un polo cittadino importante in cui festeggiare i 90 anni dell’Oratorio Salesiano coincideva con “Don Bosco è qui…”. Le reliquie di Don Bosco facevano tappa a Barcellona P.G.. Emozioni uniche raccontate anche tramite le nostre video-interviste.

Il 2013 è stato l’anno in cui, l’Associazione Barcellona Live – editrice della nostra testata – ha dato il via all’organizzazione di eventi culturali in città. Presso la Sala Convegni dell’ Ex Monte di Pietà, si è svolto il Convegno dell’Associazione Barcellona Live, intitolato “Giornalismo e giornalismi: l’evoluzione di un mestiere”.

Il nostro countdown continua e oggi siamo a -8!