Terme Vigliatore, quattro ex consiglieri sollecitano gli interventi sui viadotti sequestrati della A20

Gli ex consiglieri comunali di Forza Italia Maria Rita Calabrò, Francesco Canduci, Emanuela Ferrara e Fabio Valenti hanno inviato una lettera ai vertici regionali e provinciali, al presidente del Cas ed al commissario ad acta del Comune di Terme Vigliatore per chiede un rapido avvio dei lavori di messa in sicurezza dei viadotti sull’autostrada A20 sequestrati dalla PolStrada per il rischio di cedimenti strutturali.

Il Decreto di sequestro preventivo ha disposto la chiusura immediata al transito dei mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate ed il senso unico alternato per tutti gli altri autoveicoli dei cavalcavia n. 20 – Strada comunale Marchesana Km. 49+956 e n. 21 Strada Comunale Maggiotto Km. 51+122, ricadenti nel Comune di Terme Vigliatore.

“Sebbene sia evidente – scrivono i consiglieri – lo stato di pericolo per la pubblica incolumità, tale da giustificare gli atti prodotti dalle autorità competenti, considerato che la struttura portante in cemento appare compromessa e che pertanto necessita di un celere intervento di manutenzione straordinaria, serve il massimo sforzo da parte dei soggetti competenti per evitare disagi alle attività locali, principalmente florovivaistiche nel territorio comunale, alle categorie di lavoratori coinvolte (datori di lavoro, dipendenti, autotrasportatori) e a semplici cittadini che altrimenti dovrebbero scegliere una viabilità alternativa e spesso più lunga con evidenti ripercussioni in primis sul proprio lavoro”.

Gli ex consiglieri di Forza Italia hanno ricordato anche il disagio alla viabilità legato all’ordinanza n. 17 / P.M. del 12-08-20, con cui è stata interdetta al traffico veicolare una porzione della Via Badia, provocando non pochi disagi per residenti ed imprese ivi collocate, con il rischio che ne siano compromessi gli ingenti investimenti prodotti.

“Per tali ragioni – concludono – si sollecita l’esecuzione dei lavori di ripristino del manto stradale e del muretto di contenimento danneggiati dall’alluvione del 08-08-2020, al fine di rendere nuovamente transitabile la suddetta via, evitando il perdurare della condizione di disagio. Nell’esclusivo intento di dar voce ai numerosi solleciti dei nostri concittadini, appellandoci all’indubbio senso di responsabilità delle istituzioni coinvolte, auspichiamo la celere risoluzione dei problemi, realizzabile solo mediante la fattiva collaborazione tra gli enti competenti”.