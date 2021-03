La consigliera Scolaro sollecita il restauro della tomba di Placido Mandanici

La consigliera comunale di Fratelli d’Italia Melangela Scolaro ha presentato un’interrogazione al sindaco Pinuccio Calabrò per sollecitare un intervento di restauro della tomba del musicista barcellonese Placido Mandanici, che si trova nel cimitero monumentale di Staglieno a Genova.

“Placido Mandanici, compositore del XIX secolo cui è intitolato il teatro cittadino, è una figura – sottolinea la Scolaro – che ha dato e dà lustro alla Città di Barcellona Pozzo di Gotto, avendo rappresentato un’eccellenza di grande livello, affermandosi a livello nazionale. Alcuni concittadini di recente si sono recati presso la tomba del nostro illustre concittadino e hanno constatato lo stato di degrado e di abbandono in cui versa. A mio parere questa situazione non depone a favore dell’immagine della Città di Barcellona Pozzo di Gotto e della memoria di uno dei suoi figli migliori. Per questo invito l’amministrazione comunale ad avviare ogni iniziativa necessaria al restauro della tomba di Placido Mandanici”.