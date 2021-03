24liveVintage: il 2012. Quella volta che …

-9 al 9° Compleanno 24live

Quella volta che Barcellona Pozzo di Gotto ha avuto il suo primo Sindaco Donna è stata la stessa volta che, dopo appena due mesi dalla nascita di 24live, siamo riusciti a raccontare di un piccolo grande avvenimento che ha segnato la storia della nostra città.

Quell’anno lì, però, era stato un anno pieno di eventi storici. Non solo perchè la Città del Longano vedeva nascere il suo rimo giornale online o perchè sullo scranno da prima cittadina sedeva una donna… no, quelli sono stati eventi storici che -prima o dopo – sarebbero accaduti. Ma vedere rinascere il Teatro “Placido Mandanici” è stata emozione. Forse perchè nessuno più ci credeva, o forse perchè era stato atteso un po’ troppo a lungo o il dolore di averlo visto bruciare non riusciva a rassegnare i concittadini che, da quell’immagine che era il Teatro, non riusciva a discostarsi e invece… invece è accaduto e il 31 marzo 2012 è stato inaugurato il nuovo Teatro “Placido Mandanici” di Barcellona Pozzo di Gotto.

Un evento cittadino molto atteso, del quale non ci siamo fatti sfuggire nulla e abbiamo colto l’occasione per raccontarne la storia anche attraverso il volume di Salvina Miano Il teatro Mandanici e i teatri minori di Barcellona Pozzo di Gotto, pubblicato grazie all’Istituto Nazionale per lo sviluppo Musicale nel Mezzogiorno, che è stato presentato, nel contesto delle celebrazioni del 150 dell’Unità d’Italia, dalla Pro Loco e dalla Genius Loci.

Noi c’eravamo e tu? Siamo a -9, conti insieme a noi?