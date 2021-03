Sofia Open Taekwondo: i successi dell’Asd Dream

Importantissimo risultato per l’Asd Dream Teakwondo del maestro Orazio Cappellano, impegnata nei giorni scorsi al Sofia Open Taekwondo.

Il torneo internazionale svoltosi nella città bulgara di Sofia ha visto la partecipazione del team Cappellano. Presenti in gara due atleti: Antonino Sciacca -68 junior cinture rosse/nere che esce ai quarti di finale, mancando di esperienza ma con ottime prospettive; Ettore Lenzo che ha conquistato la medaglia di bronzo. Il giovane è agli esordi nella categoria -54 seniores(17-35 anni) cinture nere. Lenzo supera bene gli ottavi contro un atleta serbo e i quarti di finale contro una atleta egiziano, fermandosi in semifinale contro Iran.

Soddisfatto il tecnico Cappellano per il risultato ottenuto, ma soprattutto per l’esperienza acquisita a questi livelli e con i più grandi: “Si tratta di un ottimo risultato, soprattutto visto il periodo di pandemia che non ci permette per ora di affrontare le competizioni in modo frequente” – ha commentato.