Covid: il Presidente Musumeci in visita all’hub vaccinale di Messina

Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, si è recato in visita all’ hub vaccinale della Fiera di Messina ed ha visitato i locali suddivisi in zone e pronti per il colloquio preventivo nei confronti di chi deve sottoporsi a vaccinazione.

La visita è continuata nella sala d’attesa ed i locali predisposti per la conservazione e per l’inoculazione del vaccino. Oltre al Presidente, sono presenti il Commissario ASP di Messina, Bernardo Alagna ed il neo commissario per l’emergenza Covid a Messina, Firenze.

“Abbiamo realizzato tutto in pochissimi giorni, grazie alla Protezione Civile e all’ASP. Sono venuto a prendere visione dello stato del cantiere e nel frattempo abbiamo mobilitato il personale infermieristico e medico. Se avessimo le fiale potremmo vaccinare 6 mila persone al giorno. Spero che si risolva la vicenda a livello europeo, così che entro l’estate si possa riaprire il cuore dei siciliani alla speranza” – ha dichiarato Musumeci.







L’attivazione dell’Hub vaccini di massa nell’ex Fiera di Messina è prevista per domani 10 marzo: nel padiglione 7a saranno somministrare le prime dosi. Infopoint, sala d’ingresso con chiamata e numero elettronico su display, i 52 box vaccinali divisi in tre corridoi per ogni padiglione, sala d’attesa, sala certificazioni, uffici, deposito per la conservazione dei vaccini, spogliatoi e bagni anche per persone diversamente abili: è tutto pronto. Un lavoro straordinario realizzato nel giro di meno di due settimane con la supervisione del neo commissario per l’Emergenza Alberto Firenze che ha accelerato i tempi di consegna. Previsti due parcheggi: il primo per l’utenza con ingresso all’angolo appositamente aperto per l’occasione e già asfaltato, il secondo esclusivamente per il personale sanitario sarà invece quello che affaccia sul mare.