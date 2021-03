24liveVintage: quella volta che …

Quella volta che 24live ha parlato di te, quella volta che 24live ha annunciato qualcosa di importante, quella volta che 24live ti ha tenuto nella tua città di origine, quella volta che “l’ho letto su 24live” o che “menomale che 24live c’è”.

Quella volta e tutte le volte che “se cerchi, lo trovi su 24live” e tutte le volte che ti abbiamo chiesto “ma a 24live non dici nulla?”.

Tutti quei momenti in cui noi siamo stati importanti per te, ma tu sei stato ancor più prezioso per noi; tutti quei momenti di gioiosi assembramenti e cronaca nera inaspettata; tutte le volte in cui un talento barcellonese nel mondo è stato il tuo e il nostro orgoglio; tutte le volte che la generosità, l’abnegazione e la professionalità ti hanno contraddistinto e noi abbiamo avuto la fortuna di poterlo raccontare; tutte le volte che avevi bisogno di aiuto e abbiamo fatto del nostro meglio per fare la nostra parte…

Per tutte le volte e per quella volta che… tra pochi giorni saranno 9 anni insieme a te e vogliamo iniziare a festeggiarli con una challenge di ricordi. Così ogni giorno pubblicheremo qualche contenuto per contare insieme quanto manca a soffiare la nostra nona candelina.

Inizieremo domani, ma intanto oggi siamo a -10. Conti insieme a noi?