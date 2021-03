Barcellona, via libera ai nuovi “parcheggi rosa” nel giorno dedicato alle donne

L’assessore comunale alle pari opportunità Viviana Dottore annuncia nel giorno della festa internazionale della donna l’istituzione di nuovi “parcheggi rosa” destinati alla donna in gravidanza dai tre mesi o accompagnatrici con bambini fino ai 18 mesi d’età.

Le zone individuate, dopo un sopralluogo con un ufficiale della Polizia Municipale, sono quelle di via Pitagora presso l’ufficio del Giudice di Pace, di via Roma a diverse altezze, di via Alfieri, dietro la Basilica di San Sebastiano, in via Camarda, nei pressi dell’ufficio della Procura della Repubblica, in piazza Falcone Borsellino, davanti alla sede del Tribunale, ed in piazza delle Ancore a Calderà.

L’efficacia dell’iniziativa è lasciata al buonsenso degli utenti, perchè il codice della strada non prevede la sanzione in caso di trasgressione: “Mi piacerebbe – commenta l’assessore Dottore – che le donne in stato interessante o neo-mamme venissero agevolate anche alla guida, nella vita di tutti i giorni, quando si trovano a portare al parco i propri piccoli, o quando vanno alla posta o al supermercato. La scelta di inserire anche aree limitrofe agli uffici giudiziari è stata dettata dal fatto che si tende a non attenzionare le giovani mamme che, di mestiere, fanno gli avvocati o lavorano presso i palazzi giudiziari“.