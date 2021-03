8Marzo24live. Con le donne, per le donne

Viviana Salvo, Angelica Damore ed Enrica Pellegrino, Valentina Certo, Martina Fabio, Florinda Saieva ed Enrica Arena per #8marzo24live

Nell’ultima settimana, la nostra redazione ha voluto celebrare la donna, ospitando alcune protagoniste del nostro tempo, dalle quali chiunque può trarre ispirazione o averle ad esempio.

Ballerine e atlete, imprenditrici, sognatrici temerarie adesso a capo di fantastiche realtà, scienziate e storiche dell’arte: una serie di interviste per fare in modo che 8 marzo diventi semplicemente una ricorrenza da ricordare e non una costante rivoluzione, come avviene oggi.

La storia

La storia della Giornata Internazionale delle Donne risale a circa 112 anni fa, quando nel febbraio 1909 il Partito socialista americano istituisce la data celebre. L’anno successivo, nel 1910, Clara Zetkin, durante la Conferenza internazionale delle donne socialista in Danimarca, rilancia l’iniziativa. Questa ipotesi sull’origine della celebrazione dell’8 marzo supera il riferimento alle operaie morte nell’incendio in America nel 1911 o il gruppo di donne operaie chiuse in fabbrica nel 1857 dal padrone per impedire loro la partecipazione a uno sciopero. Qualunque sia l’origine, è certo che nel 1921 si trova un’intesa sulla data dell’8 marzo come Giornata Internazionale delle Donne, adesso intesa come “Festa della Donna” dai più. L’accordo arriva durante la Seconda conferenza delle donne comuniste a Mosca, che sceglie questa data per commemorare l’opposizione delle donne contro lo zarismo a San Pietroburgo nel 1917.

Festa delle donne? Non c’è molto da festeggiare

“Non una festa di vittime, ma di riscatto”, così incornicia l’8 marzo il quotidiano ‘Domani’ che ricorda quando soltanto 10 anni fa, nel 2011, banche ed aziende erano contro la legge che imponeva un terzo di donne nei CdA. Oggi tutti riconoscono che ha migliorato il Paese. ‘Milano Finanza‘ parla di “finetech” rosa e del fatto che solo un’impresa su sei è donna, ma se al vertice c’è una donna quello che ne deriva è l’effetto moltiplicatore. L’Agenzia DiRE parla di come la parità tra uomo e donna sia ancora una meta lontana in Italia e nel mondo. Nel frattempo, il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea come le donne stiano attraversando un momento particolarmente difficile a causa di violenze, Covid e crisi economica.

Un 8 marzo 2021, i cui numeri, sono difficili da leggere e ancora più complicati da comprendere. Purtroppo, però, sono l’unica realtà da tenere a mente:

Su 10 posizioni dirigenziali, 1 su 9 è donna;

Nel 2020 ha perso lavoro il 70% delle donne, a dicembre la media registrata è stata del 98%;

Lo stipendio di una donna, in media, è pari ad un quinto in meno di quello di un uomo;

1 solo parlamentare su 3 è donna;

dei 23 ministri, 8 sono donne, ma solo 3 con portafoglio;

nessuno ha mai ricoperto il ruolo di Capo di Stato o di Presidente del Consiglio dei Ministri in Italia;

le donne giornaliste sono la metà degli uomini e solo al 20% di esse è concesso l’onore della prima pagina.

Dicono sia un problema di competenza, invece 1 su 4 è sovraistruita rispetto al proprio impiego. Il tasso di occupazione medio per le madri di età tra i 20 e i 49 anni con un bambino di età inferiore ai 6 anni è del 65,4%. Per i padri è del 91,5%.

Il gender (pay) gap esiste e va combattuto, con ogni forza sociale, con ogni alleanza possibile tra uomo e donna, con ogni mezzo a partire dalla comunicazione, dai mass media, dai giornali. Bisogna alzare la voce, ma soprattutto le azioni che – è evidente – non sono ancora abbastanza.

Le nostre interviste