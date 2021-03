Forza Italia Giovani sul Villino Liberty: le lauree online e il gemellaggio con Noto

Il Coordinamento Cittadino di Forza Italia Giovani, attraverso i componenti Salvatore Scilipoti e Domenico Aragona, ha presentato al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto due proposte per il villino Liberty “Foti-Arcodaci” di via Roma.

La prima chiede di adoperare la sede del villino Liberty, già utilizzata per i matrimoni civili, anche per le sedute di laurea che moltissimi studenti barcellonesi, a causa delle restrizioni anti Covid, sono stati costretti a dover improvvisare da casa senza nessuna possibilità di celebrare in alcun modo un momento così importante della loro vita.

La seconda, di più ampio respiro, riguarda l’attivazione di un gemellaggio con la città di Noto, capitale del barocco siciliano. “Proprio in questo importantissimo centro turistico – affermano Scilipoti e Aragona – sorge il settecentesco Palazzo Nicolaci appartenuto, come suggerisce il nome, alla famiglia dei Principi Nicolaci di Villadorata. La via che costeggia il Palazzo Nicolaci di Noto, intitolata a Corrado Nicolaci, è il luogo in cui la terza domenica di maggio si svolge la celebre e suggestiva infiorata che ogni anno attira migliaia di turisti. Nella prima metà del Settecento, un membro della famiglia Nicolaci, esattamente Michele, si spostò da Noto a Barcellona P.G., diventando sindaco della Città del Longano in un momento davvero particolare e drammatico per la stessa. Era il 1757 quando Barcellona fu devastata da un’alluvione che aveva convinto i cittadini esasperati dai tanti danni subiti a trasferirsi altrove ed il Nicolaci, intercedendo presso il re, riuscì ad ottenere le somme necessarie per l’inalveamento dei torrenti Lando e Longano che tanti danni avevano causato, facendo sì che la città non si spopolasse. Tra i discendenti che occuparono cariche politiche a Barcellona P.G. va ricordato il Conte Silvestro Nicolaci che partecipò alle due guerre mondiali e che fu il primo podestà della città dove abitava in un bellissimo palazzo sito in Piazza Libertà. In questa prestigiosa famiglia non mancarono i benefattori, come i fratelli Giorgio e Francesco Nicolaci, rispettivamente sposati con Felicetta Bonomo e con Maria Vittoria Cambria, che in seguito alla prematura morte di tutti i figli, lasciarono il loro immenso patrimonio in beneficenza, avendo una particolare predilezione nei riguardi degli orfani tanto da promuovere l’istituzione di due orfanotrofi nei palazzi di famiglia”.

La breve ricostruzione storica conferma come i Nicolaci ebbero un ruolo fondamentale nella storia politica, culturale ed economica di Barcellona Pozzo di Gotto e della città di Noto. Salvatore Scilipoti e Domenico Aragona hanno così avanzato la proposta all’Amministrazione Comunale del Longano di sottoscrivere un protocollo d’intesa col Sindaco del Comune di Noto, quale atto propedeutico alla formalizzazione del gemellaggio da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale “Questo importante progetto – concludono i rappresentanti di Forza Italia Giovani – darebbe grande lustro alla nostra città”.