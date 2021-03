L’Eccellenza riparte: l’appello dell’Igea 1946 per una formula che tuteli gli investimenti delle società

Il Coni ha riconosciuto il torneo d’Eccellenza come campionato d’interesse nazionale ed ha quindi sancito ufficialmente la ripartenza degli allenamenti e della partite. Sarà adesso il Comitato regionale a definire le date per la ripresa dell’attività e le modalità di svolgimento del campionato.

La dirigenza dell’Igea 1946 ha accolto con soddisfazione la notizia: “L’asd Igea 1946 è quindi ben lieta di poter riprendere a giocare, a maggior ragione alla luce dei sacrifici che l’intera Società (Dirigenza, Staff Tecnico ed Atleti) sta facendo nell’attendere di settimana in settimana l’avvio delle danze. Dopo aver tanto atteso però, e soprattutto, dopo aver investito tanto in termini economici, nell’ottica di una futura ripartenza, ciò che la Società del Presidente Barresi chiede a gran voce è che la Lega riconosca i meriti ed i demeriti sportivi. Un campionato senza promozioni e retrocessioni (o senza uno dei due verdetti) oltre ad avere poco senso, rischierebbe oltretutto di intaccare i sani valori di competizione ed agonismo. Il Presidente Stefano Barresi, unitamente a tutto l’entourage giallorosso, in attesa di venire a conoscenza in via ufficiale di tutti i dettagli, auspica che la Lega Nazionale Dilettanti non stravolga i regolari equilibri della competizione sportiva, fugando ogni dubbio sulla paventata cancellazione di promozioni e retrocessioni sul campo”.