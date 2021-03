Florinda Saieva, direttore generale di Farm Cultural Park per #8Marzo24live

Nel pomeriggio di oggi, a partire dalle 18.30, la nostra redazione ospiterà per #8Marzo24live. Con le donne, per le donne, in diretta video sul nostro sito e sui nostri canali social il direttore generale e fondatrice di Farm Cultural Park, Florinda Saieva.

Ricercatrice di diritto a Parigi, quando la più piccola delle figlie ha 3 anni, decide insieme al marito di tornare nell’agrigentino e nel 2010 fonda a Favara, Farm Cultural Park, centro culturale di nuova generazione, un parco culturale e turistico contemporaneo famoso oggi in tutto il mondo. Consolida, nel tempo, partnership con le università italiane e straniere, organizzando mostre, workshop ed eventi culturali in genere. Attualmente si occupa in modo specifico di didattica e di laboratori con i bambini e ragazzi focalizzandosi sull’empowerment delle Donne.

In questi anni ha dato vita, tra gli altri numerosi progetti, a SOU la scuola di Architettura per Bambini e a Prime Minister, una scuola di politica per giovani donne.