Incidente in autostrada a Buonfornello, coinvolta una 32enne di Barcellona

Una donna di 32 anni di Barcellona Pozzo di Gotto è stata coinvolta in un grave incidente stradale sull’autostrada Palermo-Catania all’altezza dello svincolo di Buonfornello. La Panda rossa su cui viaggiava per cause in corso di accertamento ha sfondato il guardrail nel tratto della diramazione per Messina. Il mezzo ha fatto un volo di 25 metri, finendo la sua corsa tra la vegetazione della zona. La donna, secondo le prime informazioni, è in gravissime condizioni ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo con l’elisoccorso del 118.

In un primo momento si era diffusa la notizia secondo la stessa donna aveva dichiarato ai sanitari del primo soccorso che sull’auto di fosse anche il figlio. Dopo aver rintracciato i familiari è stato chiarito che la ferita non ha figli. Oltre all’ambulanza del 118, sono interventi anche la polizia stradale, i vigili del fuoco, gli uomini della Protezione civile e gli operai dell’Anas.