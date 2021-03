La Regione trova i fondi per i farmaci per Luca e i malati di SMA1: la soddisfazione dell’on. Calderone

La Commissione Bilancio all’Ars ha approvato l’emendamento presentato dall’on. Tommaso Calderone per trovare la copertura finanziaria destinata all’acquisto del costoso farmaco per il piccolo Luca di Milazzo e per altri bimbi siciliani affetti da SMA di tipo 1. La somma stanziata per due ragazzini è 4 milioni e duecento mila euro. La proposta aveva già superato l’esame della Commissione Sanità.

“E’ la più grande soddisfazione delle mia legislatura – afferma Calderone – potrei anche chiudere qui la mia storia politica. Manca adesso il passaggio finale in aula, ma tutti i Partiti, da destra a sinistra passando per il Movimento 5 Stelle, sono stati straordinari e credo che non ci saranno problemi. Insomma, è quasi fatta! Tengo a ringraziare il Presidente della Commissione Bilancio, Onorevole Riccardo Savona e anche il Presidente Gianfranco Miccichè, che oggi mi ha tartassato di telefonate, chiedendo notizie dell’emendamento per Luca che ha fortemente voluto pure lui. Ringrazio, infine, il Presidente della commissione Sanità Onorevole La Rocca Ruvolo. Spero di essere stato all’altezza del mio ruolo. FORZA LUCA!!!”