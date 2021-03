La maggioranza approva il nuovo piano di riequilibrio: 16 “si”, un “no” e 4 astenuti

Il consiglio comunale, convocato in seduta straordinaria dal presidente Angelo Paride Pino, ha votato stasera la delibera per la rimodulazione del piano di riequilibrio del bilancio comunale.

Il provvedimento è stato approvato con 16 voti favorevoli dai banchi della maggioranza, con i voto contrario della consigliera di Fratelli d’Italia Melangela Scolaro e le astensioni dei consiglieri Angelita Pino del gruppo misto, di Gabriele Sidoti e Raffaella Campo di Città Aperta e di David Bongiovanni del Partito Democratico. Non hanno partecipato al voto Antonio Mamì, Ilenia Torre ed il deputato regionale Tommaso Calderone, impegnato all’ARS.

Città Aperta ha diffuso una nota per chiarire ulteriormente la sua posizione rispetto al provvedimento. “Dopo l’audizione di ieri in Commissione dell’Assessore al Bilancio Paterniti, è doveroso trarre le opportune conclusioni sul Piano di Riequilibrio proposto dalla Giunta Materia e approvato dalla relativa maggioranza consiliare nel 2018. L’assessore ha usato espressioni molto forti e dato giudizi molto pesanti sull’operato della Giunta precedente nella quale, ricordiamo, sedevano l’assessore Sottile con delega proprio al Bilancio, il quale è anche oggi in giunta, l’assessore Tommaso Pino, oggi capogruppo di Forza Italia, l’assessore Paride Pino, oggi Presidente del Consiglio, l’assessore Angelita Pino, oggi consigliere da poco approdata al gruppo misto e fino a ieri in Forza Italia. Senza dimenticare che il referente principale, oggi come ieri, dell’amministrazione è il deputato all’Ars, nonchè consigliere comunale Tommaso Calderone. Andando nel dettaglio, l’assessore Paterniti ha comunicato che le uniche opzioni erano la rimodulazioni o il dissesto poichè il precedente piano conteneva “azioni di risanamento poco credibili e sarebbe stato sicuramente bocciato dalla Corte dei Conti”. Inoltre, per le poche azioni che potevano essere efficaci “non vi è stato il necessario sostegno di amministrazione e uffici”, portando come esempio più clamoroso l’alienazione dei beni immobili, per cui non è stato pubblicato nemmeno un bando. L’assessore è stato fortemente critico anche verso il tanto contestato project financing sulla pubblica illuminazione, ritenendo lo stesso antieconomico per l’Ente, con necessità di una rimodulazione dello stesso se non addirittura dell’abbandono della strada così come intrapresa. Tenendo infine conto che il disavanzo nei primi 3 anni del Piano è aumentato, arrivando alla cifra record di 11 milioni di euro, non possiamo che esprimere, come già fatto nel 2018, seria preoccupazione per la tenuta finanziaria dell’Ente, che corre verso il dissesto dopo 6 anni di amministrazione disastrosa”.