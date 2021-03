Sordi in un mondo di udenti: la vittoria di Grazia Simone

Oggi, 3 marzo, si celebra la sesta edizione della Giornata Mondiale dell’Udito, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

La giornata vuole essere un modo per sensibilizzare governi, mass media e opinione pubblica, rispetto all’importanza dell’udito per accendere una luce sui diritti delle persone con deficit uditivo e ottenere interventi tempestivi per ridurre il gap con gli udenti.

In tutte le età della vita, la comunicazione e la salute dell’udito connettono le persone, le comunità, il mondo ed immediati e appropriati interventi a tutela di coloro che hanno disturbi uditivi facilitano il loro ingresso nel mondo dell’educazione, del lavoro e della comunicazione.

Gli esperti OMS sostengono che almeno il 5% della popolazione mondiale, pari a circa 466 milioni di persone, accusa una riduzione dell’udito tale da incidere sulla qualità della vita, mentre entro il 2050 almeno una persona su 10 nel mondo, pari ad un numero complessivo di oltre 900 milioni di persone, accuserà problemi uditivi invalidanti. Interventi appropriati di sanità pubblica, potrebbero prevenire almeno la metà di tutti i casi di ipoacusia.

In Italia, più del 10% della popolazione (circa 7 milioni di persone) accusa problemi di udito. Tra gli over 65 una persona su tre ha problemi. Inoltre, solo il 31% della popolazione ha effettuato un controllo dell’udito negli ultimi 5 anni, mentre il 54% non l’ha mai fatto. Solo il 25% di coloro che potrebbero averne beneficio usa l’apparecchio acustico, nonostante l’87% di chi ne fa uso, dichiari migliorata la propria qualità di vita.

Diffondere la cultura dell’ascolto responsabile e la mentalità della prevenzione uditiva è – di certo – una buona base di partenza per gli udenti, affinchè sconfiggano un problema che negli ultimi anni si sta diffondendo e che è considerato, oggi, una piaga sociale come l’inquinamento da fumo passivo.

E chi nasce sordo?

Abbiamo chiesto a Grazia Simone di parlarci del significato di essere sordi in un mondo di persone udenti.

Sono sorda dalla nascita ma ho sempre accettato il mio deficit uditivo, affrontando la vita con coraggio e ho vinto la sfida posta dalle barriere di comunicazione. Adesso condivido la vita dei miei coetanei, entrando in relazione sia con i sordi che con gli udenti, utilizzando tutte le modalità di comunicazione.

Laureata in psicologia, Grazia Simone – per tutti Graziella – si occupa dei disturbi specifici dell’apprendimento. Un interesse nato tra i banchi di scuola, grazie all’amore per la logoterapia che le è stata trasmessa dalla maestra delle scuole elementari che amava preparare una didattica personalizzata per ciascuno e ai suoi compagni di banco che in maniera semplice le spiegavano tutta la lezione. Adesso è lei che aiuta chi è in difficoltà. “La scintilla dell’apprendimento – ci spiega – scatta nel momento in cui adulti amorevoli incrociano la strada dei più piccoli e li prendono per mano, accompagnandoli nella grande avventura della conoscenza. Ognuno di noi è speciale ed ha un dono, quindi perchè non condividere?“

Ti va di raccontarci in breve la tua avventura da sorda?

Da quando avevo due anni ho iniziato a fare riabilitazione e a nove imparavo le prime parole astratte e i loro significati, costruendo ogni giorno la mia autostima. Oggi ci sono sordi che non sono sereni, perchè non accettano il loro deficit e non trovano la strada che porta alla scoperta di sé, ma non perchè manchino di coraggio o intelligenza, solo perchè l’accettazione del limite è un’arte che la nostra società non insegna. Viviamo in un’epoca in cui scienza e tecnica avanzano, ma esistono tanti pregiudizi da abbattere.

Quali sono i pregiudizi da abbattere? Tu ne hai vissuti in prima persona?

Il primo pregiudizio – universalmente diffuso – è il termine “sordomuto”, anche se i sordi non sono muti. Risale all’antichità la credenza per cui i sordi fossero muti di natura, in quanto non in grado di emettere dei suoni e poi nel 1400 si è scoperto che i sordi potevano parlare e che era solo la mancata percezione dei suoni che provocava il silenzio. Il 1400 però è passato da un po’, perchè continuiamo in credenze cosi dissimili dalla realtà? Noi siamo “sordi”, non muti!

Un altro pregiudizio che i sordi si trovano a combattere è l’idea che i sordi non capiscano. In questo caso, possiamo leggere due aspetti: gli udenti, quando non hanno voglia voglia di prestare attenzione ad una persona che sta parlando, fanno finta di non sentire e così si chiudono alla comunicazione. Un atteggiamento che diventa immediatamente pregiudizio nei confronti delle persone sorde che faticano a percepire il messaggio. Il secondo aspetto è che la persona sorda non sia capace di comprendere un linguaggio complesso, che sia in qualche modo incapace. Dici: ‘Ho un problema di udito’ e scatta subito la modalità slow del parlato ‘COOOOOOO-Sìììì’, amplificando la voce e aprendo le labbra ed è subito disagio per noi.

Un altro elemento particolare della difficoltà uditiva che interviene nella comunicazione tra udente e sordo è lo spiazzamento. Si tratta di un modo ‘espantiante’ sia per l’udente che per il sordo. Gli udenti sono abituati a parlare e la loro comunicazione privilegiata è quella orale. Il pregiudizio più grande è quindi l’ignoranza degli udenti nei confronti della sordità. Ovviamente sto parlando del senso letterale del termine, perchè non conoscono la situazione dei sordi e pensano che siano muti, perchè pensano che non capiscano pur non considerano tutte le diverse e molteplici situazioni dei sordi. Ogni persona ‘ignorante’ va istruita e io provo sempre a farlo. Nei ricordi di ASACOM, in cui ho insegnato, ho fatto mettere gli udenti nei panni di una persona sorda. Penso che sperimentare sulla propria pelle, sia il miglior modo di conoscere e comprendere. Tutte le altre disabilità vengono studiate, conosciute, comprese. La sordità non ha, invece, una percezione sociale condivisa e l’ignoranza nei confronti di essa costruisce barriere. Personalmente, mi sono sempre imbattuta in questo tipo di limite. Tutte le persone che mi conoscevano, compresi i miei parenti, avevano dubbi enormi su di me e sul mio futuro. La mia grande fede in Dio e il mio coraggio mi hanno supportato in ogni situazione della vita e mi hanno portato a non arrendermi mai. Sentivo dentro di me la spinta del Gigante e così ho fatto: le scuole superiori con buoni voti prima, la triennale e la specialistica dopo per una laurea in psicologia, un master e diversi corsi. Ho camminato sulle spalle di quel Gigante e vi assicuro che ho capito che nessuno è normale, nessuno è perfetto. Meglio pazzi che disperati – mi dico spesso. Io non ho mai dato peso ai pregiudizi in senso negativo, ma soltanto per avere una spinta in più. Oggi sono sposata e aspetto una piccola principessa. Vi assicuro che i sordi possono fare tutto, tranne sentire. Possiamo abbattere ogni pregiudizio e volare alto, oltre ogni limite.

Secondo te, giornate come quelle del 3 marzo che valore hanno?

Giornate del genere sono molto importanti, soprattutto in ottica informativa. Tutti dovrebbero conoscere la comunità sorda. La sordità non è una malattia e potrebbe non essere un handicap se vivessimo in una società ‘non-verbale’. Tutto il mondo costruisce relazioni su una vera e propria impalcatura di parole e i primi a farne le spese sono i bambini sordi che si trovano a vivere un tipo di vita molto diversa rispetto ai loro coetanei udenti, perchè sono sempre impegnati in percorsi riabilitativi e in percorsi di potenziamento linguistico e scolastico e finiscono sempre ad essere emarginati dai gruppi di infanzia, preadolescenza e adolescenza. Affinchè questa minorazione uditiva possa cessare di creare altri svantaggi, è necessario soprattutto lavorare all’abbattimento delle barriere comunicative. Il compito a chi viene affidato sempre? A noi sordi, solo a noi viene sempre chiesto di adattarci. A noi si richiede di saper leggere il labiale e in pandemia non si pensa alle mascherine trasparenti per permetterci di farlo. Piccole attenzioni, sarebbero grandi rivoluzioni.

Nel processo di accettazione, è più facile nascere sordi o diventarlo?

Quando nasce un “imperfetto”, i genitori, angosciati all’idea di vederlo arrancare nella competizione della vita, si trovano a negare o a mascherare il defict che lo limita. Il bambino a sua volta, nel groviglio di illusioni, delusioni e amarezze che è destinato a sperimentare, faticherà a distinguere i limiti naturali dalle barriere artificiali e la disabilità dalla mancanza di risorse. Quindi dipende dalla famiglia, se udente, non si accorgono subito della presenza del deficit, in quanto nascosto, di conseguenza l’improvvisa scoperta della sordità, come un fulmine a ciel sereno, provoca mille dubbi, un problema mai posto dapprima, in quanto impreparati.

Mentre se nasce nella famiglia sorda non provoca grandi disagi e sofferenze emotive ma, il contesto familiare è pronto ad accoglierlo e ad adottare, sin dalle prime fasi di sviluppo, modalità comunicative e linguistiche visivo-gestuali. Anche perché vivendo in prima persona la stessa condizione sanno come relazionarsi, sanno come aiutarlo a realizzare una inclusione ed integrazione all’interno mondo degli udenti.

La giornata di oggi nasce per diffondere la consapevolezza dell’utilità di sottoporsi a screening e trattamenti preventivi per l’ipoacusia (l’indebolimento dell’udito) e a rafforzare la percezione in merito al fatto che il diritto alla cura per l’udito deve essere per tutti e Graziella ci ha accompagnato all’interno del mondo dei sordi, mostrandoci quanto sia importante porgere l’attenzione alla comunità sorda e abbattere ogni pregiudizio, primo tra tutti la ‘non-accettazione’ di un cambiamento che si identifica con un deficit o con l’essere diverso, ma certamente speciale.