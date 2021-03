La rimodulazione del piano di riequilibrio in Consiglio. Mamì (Città Aperta): “Un’occasione persa”

Il consiglio comunale di Barcellona approverà domani sera la rimodulazione del piano di riequilibrio del bilancio comunale. Il provvedimento arriva in aula quasi alla scadenza dei termini previsti dalla legge, che concede al sindaco eletto di poter modificare il piano approvato dalla precedente amministrazione comunale, se non è ancora arrivato il parere definitivo da parte della Corte dei Conti. I 60 giorni sono scattati il 4 gennaio 2021, quando il sindaco Pinuccio Calabrò ha sottoscritto la relazione d’inizio mandato e quindi il provvedimento entro domani dovrà essere approvato senza possibilità di rinvio. Il piano predisposto dall’assessore Dario Paterniti prevede una riduzione della sua durata, che passa da 20 a 15 anni a decorrere dal 2018. Il precedente piano di riequilibrio, definito dalla precedente amministrazione con l’obiettivo di evitare il dissesto, è stato quantificato in 42.729.562,94 euro, al cui vanno sommati i 12.416.700 euro del fondo di rotazione da restituire in 10 anni. Nella rimodulazione l’importo del debito è quantificato in 44.068.951,64 euro, con 12.446.100 euro dal fondo di rotazione. Di seguito riportiamo le azioni programmate per garantire la copertura del piano di riequilibrio:

Incremento introiti tributi comunali Imu+Tasi 11.400.000 Recupero evasione Imu+Tasi 8.800.000 Riduzione spese per il personale per retribuzuone 3.310.000 Riduzione spese per il personale sul fondo contrattazione decentrata 1.400.000 Riduzione spese per servizi di efficientamento energetico 3.850.000 Riduzione ulteriore delle spese 3.105.000 Aumento entrate di tariffe per i servizi a domanda individuale 2.053.105 Riduzione spese per servizi con contratti Consip 6.390.000 Alienazione degli immobili 3.600.000 Aumento entrate servizio idrico 18.250.400 Riduzione costi della politica 1.126.650

La Corte dei Conti dovrà valutare la sostenibilità del piano, perchè in caso di mancato rispetto delle azioni previsti la possibilità del dissesto diventa inevitabile.

Dall’opposizione, il capogruppo di Città Aperta Antonio Mamì anticipa la sua scelta di astenersi al momento di esprimere il voto sul provvedimento: “E’ una scelta obbligata dal nostro punto di vista perchè il provvedimento è stato trasmesso in commissione appena lunedì con il termine ultimo per l’approvazione a distanza di appena tre giorni. Non c’è stato modo di poter valutare la relazione, né ci sarà modo di proporre eventuali correttivi al provvedimento. Ritengo che sia stata un’occasione persa di migliorare un piano di riequilibrio, che domani diventa definitivo e non più modificabile. La rimodulazione concessa al nuovo sindaco poteva essere sfruttata in modo più efficace. La buona notizia della riduzione dei tempi del riequilibrio da 20 a 15 anni è però frutto sostanzialmente di una riduzione del fondo relativo al contenzioso, ma non ha modificato la sostanza del piano precedente, con l’aggravante che dopo l’approvazione il Comune non potrà più permettersi un bilancio di disavanzo per evitare il dissesto. Si è trattato solo di un semplice restyling e non di uno sconvolgimento del piano annunciato dalla nuova amministrazione”.