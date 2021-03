Barcellona, incontro alla Regione per gli interventi sul dissesto idrogeologico

Il sindaco Pinuccio Calabrò e l’Assessore Roberto Molino hanno incontrato a Palermo il Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, Maurizio Croce, alla presente del Capo dell’Ufficio Speciale di Progettazione, Leonardo Santoro.

Il focus dell’incontro è stato collegato ad una serie di nuovi progetti che riguardano la messa in sicurezza del territorio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il riferimento è ai progetto approvati recentemente in giunta per la messa in sicurezza delle saie, della Via Giacomo Leopardi e dell’abitato di Portosalvo, dove richiede particolare attenzione la situazione della Via Nemi.

L’incontro è stato propedeutico ad un nuovo tavolo tecnico previsto per la prossima settimana, sempre a Palermo, alla presenza anche dei tecnici comunali. “Fino a ora – scrivono il sindaco Calabrò e l’assessore Molino – si è intervenuto con soluzioni tampone. E’ chiaro che la soluzione del problema passa attraverso una progettazione esecutiva, propedeutica alla realizzazione di interventi strutturali che, si spera, possano dare ordine all’assetto delle nostre colline. Grazie all’azione odierna, l’Amministrazione Comunale sta promuovendo nuovi progetti che si sta cercando di portare a finanziamento con estrema urgenza nell’ottica di un’attenta tutela e meticolosa cura del territorio, peraltro ampiamente annunciate in campagna elettorale”.