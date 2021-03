Viviana Salvo, protagonista di #8Marzo24live. Con le donne, per le donne

Ne abbiamo parlato ieri dell’iniziativa “8 Marzo 24live. Con le donne, per le donne”, organizzata dalla nostra testata giornalistica per rompere gli stereotipi legati alla celebrazione della Giornata dedicata alle donne, facendo luce sul loro valore, senza sottolinearlo come “un valore aggiunto”.

Il primo appuntamento è questa sera con la ballerina e performer Viviana Salvo. Potrete seguire la diretta, a partire dalle ore 19:00, sui nostri canali social Facebook e YouTube.

Viviana inizia a ballare all’età di 6 anni e all’età di 15 anni prosegue gli studi prendendo lezioni di canto e teatro insieme ai suoi studi regolari di jazz, tap e danza classica. Nel 2013 si trasferisce a Nizza, in Francia, per studi di danza professionale (OFFJAZZ) Direttore artistico: Gianin Loringett (2013/2016). Durante i suoi studi professionali inizia a lavorare come ballerina e performer: Nel 2014 lavora allo spettacolo “Sfumatura di donna” in Sicilia, nel 2015 e 2016 lavora nell’opera di Nizza per diverse operette: La Belle de cadiz”, “Prinecesse Czardas” , “Le chanteur du Mexico” e “Hello Dolly”. Nel 2015 ha lavorato per gli spettacoli “Swan Lake revisited” e “Buddha, the why between ” in una tournée in India , produzione indo-francese: compagnia di danza SENGUIPTA e OFFJAZZ. Nel 2016 è entrata a far parte della compagnia “Piege de Lumiere” per un tour nel sud della Francia e il “Festival d’Avignon”. Nel 2017 lavora a Disneyland Paris per lo spettacolo “Mickey and the magician”. Nel 2018 continua a Disney con: “Pirates and Princesses’ festival” e “Surprise Mickey”. Sempre nel 2018 per la stagione estiva lavora come performer in un Resort in Italia chiamato “Sira Resort”. Nel 2019 lavora come ballerina per Tui cruis nella nave da crociera tedesca MeinSchiff 6. Nel 2020 ottiene il brevetto da istruttrice yoga e quello di arte terapeuta.