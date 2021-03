Terme Vigliatore, l’ass. “Angeli sull’Asfalto” in prima linea per la sicurezza stradale

L’incontro tra il neo-Comandante Castrense Ganci e il Presidente dell’Associazione “Angeli sull’Asfalto” Lucilla Barbasini segna l’inizio di una attività congiunta sulla via della cultura e civiltà stradale che si delinea proficua e d’impatto nella direzione del maggior rispetto della propria e altrui vita.

Alla base di quest’attività, insieme ad una conoscenza di lunga data, una visione comune e la determinazione nel portare a compimento azioni volte alla protezione della vita, vi sono anche numerose occasioni in cui si sono trovati ad evidenziare le gravi e perduranti mancanze nel sistema in materia di sicurezza stradale. A breve, il Presidente Lucilla Barbasini chiederà di poter incontrare anche i Responsabili delle Polizie Municipali di Terme Vigliatore, Furnari, Falcone e Oliveri a completamento di un percorso di conoscenza comune.

“Ad oggi, la persistenza della pandemia da Covid 19 – afferma Barbasini – non ci permette gli incontri in presenza, ma l’associazione resta a disposizione per attività formative ed informative da remoto, con docenti, bambini e ragazzi delle scuole, in attesa della prossima ripresa delle attività in materia di sicurezza stradale inserite nel progetto “Noi, Oltre la Strada”.

L’Associazione “Angeli sull’Asfalto” è sempre in prima linea per la promozione di azioni di riqualifica e manutenzione del territorio in materia di sicurezza e protezione degli utenti della strada, in particolare dei più deboli, di miglioramento della viabilità che metta al centro la persona e di tutte quelle azioni che volgano alla riduzione degli incidenti stradali attraverso percorsi congiunti finalizzati ad un solo obiettivo: la protezione della Vita.