Novara di Sicilia, installato e già operativo l’Atm Postamat

Da oggi anche i cittadini di Novara di Sicilia e i numerosi turisti potranno utilizzare il nuovo sportello automatico ATM Postamat installato presso l’ufficio postale di Novara di Sicilia in corso Nazionale 244.

All’inaugurazione hanno partecipato, il sindaco Gino Bertolami che ha effettuato un primo prelievo, la nuova Direttrice Dott.sa Silvana Carmen Ceraolo e il collaboratore Giuseppe Catalfamo.

Disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, il Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Grande apprezzamento e soddisfazione sono stati espressi dal primo cittadino per il nuovo servizio reso ai cittadini e per l’impegno dell’Azienda Poste Italiane verso il comune di Novara di Sicilia e per l’attenzione alle necessità dei piccoli comuni.