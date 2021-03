Il cordoglio di Forza Italia di Barcellona per il lutto che ha colpito l’avv. Giovanni Mazzù

Il Coordinamento Forza Italia di Barcellona Pozzo di Gotto, in tutte le sue componenti, ha espresso i suoi sentimenti di affettuosa vicinanza e sentito cordoglio nei confronti del presidente Iacp, Giovanni Mazzù, per la morte dalla mamma Grazia all’età di 88 anni. “In questo momento di profondo dolore – si legge in una nota – ci stringiamo in un abbraccio ideale all’avvocato Mazzù e alla sua famiglia”.

La donna è deceduta per le complicazioni innescate dal contagio da Covid-19. Non ci sarà quindi la celebrazione del funerale, ma solo una benedizione della salma al cimitero. Domani alle 18 nella Basilica di San Sebastiano sarà celebrata una messa di suffragio.