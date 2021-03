La consigliera Angelita Pino lascia Forza Italia e passa al gruppo misto

La consigliera comunale Angelita Pino, seconda degli eletti nella lista di Forza Italia, ha diffuso una nota con cui annuncia la decisione di transitare al gruppo misto, lasciando così il partito. Ecco il testo integrale del comunicato

“Nei giorni scorsi sono definitivamente maturate le condizioni per porre fine ad un rapporto nato già profondamente “viziato”, e poi proseguito senza convinzione alcuna da ambo le parti. L’impossibilità (oggettiva e soggettiva) di gestire determinate situazioni, nonchè la consapevolezza di non poter esercitare controllo alcuno su persone che – per cultura, formazione e forma mentis – aborrono dall’essere controllate, indotte o indottrinate, ha fatto sì che si lasciasse alla sottoscritta il peso di decisioni scomode che – se prese da chi ne avrebbe dovuto assumere l’onere – sarebbero state fonte di grave imbarazzo. Lo strappo da “Forza Italia” è maturato in maniera assolutamente naturale, e di conseguenza è totalmente indolore. Per questo auguro ai miei ex colleghi di partito un proficuo lavoro, auspicando momenti di sano e costruttivo confronto in seno all’Organo a ciò deputato, ossia il Consiglio comunale”.

“Aderirò al gruppo misto, in quanto la mia passata militanza in esso ha lasciato in me un bellissimo ricordo. Di spazi liberi e totale autonomia di pensiero. Quelli di cui – seppur per poco tempo “accantonati” – intendo interamente riappropriarmi, e di cui beneficerà, non tanto e non solo il mio, pur ampio, elettorato, ma – tale è il mio auspicio ed in questo senso tenderà il mio impegno – l’intera mia amata città. Qualcuno racconterà (o meglio: si auto-racconterà) la storia “della volpe e dell’uva” (divenuta in poco tempo il vero e proprio leit motiv di questi primi mesi di legislatura), e ciò in quanto l’autoconvincimento (o autocompiacimento, che dir si voglia) è cosa ben più comoda rispetto ad un’analisi profonda ed obiettiva, che porterebbe a concludere che, forse, esistono casi in cui l’astuta volpe non si è sforzata un granchè per raggiungere quell’uva, avendo compreso – e da tempo – quanto acerba fosse”.