Barcellona, ritrovato il corpo senza vita di una donna

Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento di via degli Studi, all’altezza di un noto negozio di abbigliamento sportivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milazzo e l’ambulanza del 118, chiamati per aprire la porta dell’appartamento dove è stato rinvenuto il cadavere. Secondo i primi accertamenti da parte dei Carabinieri di Barcellona, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. La donna, poco più che trentenne, viveva da sola e da tre giorni non si avevano sue notizie.

seguono aggiornamenti