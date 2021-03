Barcellona in lutto, i funerali di Giuseppe Milone

Giuseppe Milone, il diciassettenne juniores del Team Nibali che ha perso la vita martedì scorso sulla strada che collega Gualtieri e Sicaminò, è stato salutato oggi da tutta la cittadina barcellonese in lutto. Il giovanissimo barcellonese stava viaggiando a bordo della sua bicicletta quando si è scontrato con un mezzo pesante impegnato nei lavori di riqualificazione del provinciale.

Questa mattina, nella Basilica San Sebastiano ha avuto luogo la celebrazione eucaristica per l’estremo saluto all’atleta, presieduta da Padre Tindaro Iannello. L’amministrazione comunale ha annunciato il lutto cittadino e, come si era previsto, è stata massiccia la presenza di tanti amici del ragazzo e dei familiari, pur nel rispetto delle norme anti Covid. Una platea ordinata e silenziosa ha accompagnato il dolore per la dipartita di questo ragazzo. Un lungo applauso all’uscita dalla Chiesa e dei palloncini rossi e bianchi a forma di cuore fatti volare in cielo lo hanno salutato. Il feretro è stato poi trasportato presso il Cimitero di Barcellona Pozzo di Gotto.

Qui, la diretta dei funerali

Questo pomeriggio si svolgeranno gli accertamenti sui telefoni della vittima e del conducente del mezzo pesante, indagato per omicidio colposo. Il perito nominato dalla Procura di Barcellona procederà anche all’analisi del computer di bordo della bicicletta di Giuseppe.

La famiglia del diciassettenne è rappresentata dall’avvocato Giovanni Cicala, mentre l’indagato è difeso dei legali Tommaso Calderone e Sebastiano Campanella.